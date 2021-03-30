Что известно о стрелявшем по силовикам миллионере Владимире Барданове, забаррикадировавшимся в собственном доме

Особняк Владимира Барданова пришлось штурмовать бойцам Росгвардии. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С раннего утра к подмосковному поселку Вешки начали стягивать спецназ. Сообщили, что в одном из местных особняков забаррикадировался пожилой мужчина. Перед этим он обстрелял полицейских и начал швырять из окон гранаты. При этом внутри - еще несколько заложников. В том числе, дети...

ВЫВЕЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Итак, как было дело.

Утром во вторник, 30 марта, к трехэтажному особняку на Прибрежной улице в Вешках приехали сотрудники полиции и ФСБ.

- Поступил сигнал, что у владельца дома хранится целый арсенал незарегистрированного оружия, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Но разговора не получилось. Увидев людей в форме, 61-летний Владимир Барданов схватился за оружие и открыл по ним огонь.

Сотрудники выскочили во двор и вызвали подкрепление. Пока кричали Барданову, требуя сдаться, из окон в них полетели две гранаты - одна за другой.

- Первая рвануло и опять-таки чудом никто не пострадал, а вторая дала осечку, так и осталась лежать во дворе в снегу, - продолжает наш собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке "Новые Вешки" перед началом штурма особняка Барданова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На момент начала этого «боя», как говорят, в особняке находились и другие люди.

- Помимо владельца дома там были его жена, дочь, двое внуков (4 и 8 лет), а также двое работников - мужчина и женщина, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. - Всех, кроме вооруженного хозяина, из дома вывели сотрудники полиции.

Через несколько минут часть Вешек была оцеплена. Гражданских за импровизированные блокпосты уже не пускали.

ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

Владимир Барданов - личность, конечно, интересная. И противоречивая. Этакий привет из 90-х. В советское время зарабатывал фарцовкой импортных вещей. Потом был фигурантом уголовных дел о краже и разбое. В недавнем прошлом - владелец двух ЧОПов, автосервиса и еще нескольких фирмочек.

Хоть на текущий момент за Бардановым хоть и не числится какого-либо бизнеса, человек он явно не бедный - судя хотя бы по шикарному дому.

Вешки - это такой филиал легендарной Рублевки. На небольшой территории раскинулся целый «букет» элитных поселков в какой-то паре километров от МКАД. В «старой» его части стоят и старые деревенские дома, и видавшие виды трехэтажки. Но вокруг всего этого за последние двадцать лет появились десятки улиц с богатыми особняками и КПП.

- Раньше это все были какие-то опытные участки ВДНХ, но в 90-е их пустили под застройку, - объясняет один из жителей Вешек.

Здесь, как рассказывают местные, и бизнесмены крупные живут, и депутаты Госдумы, и известные спортсмены - буквально через несколько домов, например, дом нападающего сборной России по футболу Антона Заболотного (сам игрок был в этот момент с национальной командой в Словакии).

Дом, в котором забаррикадировался Барданов. Фото: Александр РОГОЗА

Ну и ценники соответственные. Крепкий коттедж на участке в 10-12 соток - от 50 миллионов рублей.

- В 2000-е в Вешки начали перебираться и строиться жители Рублевки, кому надоело стоять в пробках, добираясь в Москву. А тут - несколько минут по Алтуфьевскому шоссе и ты уже пересек МКАД...

По словам жителей Вешек, дома на Прибрежной улице, где стоит особняк Барданова, отстроили всего несколько лет назад.

- Из соседей он мало с кем общался. Говорили только, якобы это человек с криминальным прошлым. Но проверять это, конечно, дураков не было.

КОЛЛЕКЦИЯ ОРУЖИЯ

Еще одна причуда Барданова, о которой знали некоторые соседи - экзотические дикие животные. На своем участке бизнесмен собрал целый мини-зоопарк. Медведь, рысь, пума, крокодил (в отдельном здании!) и всяко по мелочи вроде коровы и баранов.

Но настоящей страстью Владимира Барданова стало оружие. Когда к его подмосковному коттеджу стягивались силовики, стало известно, что только официально на мужчину зарегистрировано шесть «стволов».

1. Охотничий карабин МА-136

2. Охотничий карабин Anschutz

3. Охотничий карабин Blaser Р93

4. Охотничье ружьё МЦ-109

5. Охотничья винтовка с нарезным стволом

6. Пистолет Grand Power T10

Пистолет сразу опустим. Это «травмат». А вот остальное - интересно.

Когда отправил список товарищу, который серьезно увлекается охотой, тот восхищенно присвистнул: очень серьезный набор!

- Хороший Blaser до 1 миллиона рублей стоит. А оптика к нему, она идет от Swarovski - в районе 500 тысяч рублей за один прицел.

Позже от источников стало известно, что в доме у Барданова целый склад боеприпасов. Патронов ему хватит, чтобы отстреливаться в течении недели...

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

На улицах Вешек людей мало. Все сидят по домам. На всякий случай. У оцепления полиции, которое находится метров за 800 до дома Барданова - целая армия журналистов.

В течение дня сообщения о начале штурма идут каждые полчаса. Потом вдруг: «Барданов задержан!»

Ждем, что подтверждения пойдут официально. И тут со стороны дома как рванет! Один взрыв, через несколько секунд - второй. Затем из-за дворов в небо тянет столб черного дыма. Звучат одиночные выстрелы. Будто настоящий бой начался.

- На самом деле в этот момент у Барданова взорвалась часть арсенала и одна из комнат дома загорелась, - рассказал источник. - Потом начали рваться патроны. И еще какие-то шашки у него хранились...

Тем не менее, Барданов и после такого отказался сдаваться. Пожар каким-то образом сумел затушить - уже минут через двадцать от дома даже дыма не шло.

К оцеплению подошла дочь бизнесмена, которую утром эвакуировали из особняка. Но ее за ленту не пустили.

- Уберите свои камеры! - закричала женщина. - Ни в кого мой отец не стрелял.

Тут со стороны дома снова заухало.

Дочка бизнесмена журналистам: "Ни в кого мой отец не стрелял!". Фото: Александр РОГОЗА

Шел седьмой час с момента первого обстрела полицейских. Но Барданов по-прежнему отказывался сложить оружие. На восьмом часу штурма дом охватил огонь. Предположительно, мужчина погиб.

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