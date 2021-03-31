Прогноз погоды на лето в России 2021: оно будет "персиковым", "розовым" и просто теплым

Все прогнозы на лето - не про конкретные градусы и даты, а про среднюю температуру за месяц Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Метеорологи составили прогноз погоды на лето 2021 в России. Понятно, что даже до начала июня ещё два месяца, а до конца августа - и вовсе почти полгода. И точно предугадать погоду на столь долгий срок сложно, а с точностью до дня - вообще нереально. Все прогнозы на лето - не про конкретные градусы и даты (скажем, 15 июля будет +25 и гроза), а про среднюю температуру за месяц и ее отклонение от климатической нормы: теплее или холоднее будет, чем обычно. То же самое и с осадками, речь идет о среднем количестве дождей за месяц — а вылиться они могут и одним тропическим ливнем, и по чуть-чуть капать каждый день.

Синоптики честно предупреждают, что подобные прогнозы сбываются в среднем на 70%. И все же, при всех этих оговорках, какая погода будет в России летом 2021?

Тёплая, считают в Гидрометцентре России. Там только что составили прогноз погоды на ближайшее полугодие – с апреля до сентября. Если в общем и целом: температура практически на всей территории России будет в рамках климатической нормы или выше, чем обычно.

При этом самые заметные теплые аномалии ожидаются на севере страны. Это не значит, что в Мурманске или Салехарде лето окажется более подходящим для купания, чем в Сочи – климатические нормы в каждом регионе свои, на севере будет теплее именно по сравнению с обычной для этих краев погодой.

В Москве температура будет заметно выше, чем обычно, в апреле и мае. В июне и июле – все как положено по климатическим нормам. Август, вероятнее всего, окажется жарким.

На Черном море, где многие россияне проведут отпуск, аномалии ожидаются скорее не по температуре, она более-менее в рамках нормы, а по осадкам. Лето на юге будет очень сухим.

Персиковое лето нас ждет, поэтично формулируют прогноз синоптики центра «Фобос». Хотя по сути имеют ввиду то же самое: среднемесячная температуры воздуха в летние месяцы будет на 1-2 градуса выше, чем обычно. Июнь и июль при этом окажутся жарче августа, по мнению экспертов “Фобоса”. И они тоже предупреждают о дефиците дождей на юге России и в Черноземье. В июне и июле их выпадет на 20 - 40% меньше, чем обычно, а августе - и на все 60%. Отпускников сухая погода порадует. А для сельского хозяйства может стать проблемой.

- Персиковым или светло-оранжевым цветом обозначают более теплую по сравнению с климатическими нормами погоду в зарубежных прогностических моделях. У нас принято использовать розовый либо красный цвет, если ожидается положительная аномалия. А если по прогнозу будет холоднее, чем обычно, - голубой либо синий, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Так что лето 2021 года можно назвать и розовым, и персиковым, и просто теплым: ждем, что оно будет на градус – полтора теплее климатической нормы.

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