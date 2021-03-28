Синоптик Тишковец объяснил, что означает «персиковое лето»

Температура этим летом ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", что означает "персиковое лето". Ранее синоптик пообещал, что грядущий летний сезон - 2021 будет оранжевым. Он объяснил, что все три месяца температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.

- Почему «персиковое» или «оранжевое»? Сразу вспоминается старая песня, по-моему, Сюткина – «Король «Оранжевое лето». И на картах то, что я вижу на сегодняшний день, эта цветовая гамма напоминает оранжевый, а местами персиковый цвет. По легендированию цветов у нас это приходится как раз на превышение над нормой на 1-2 градуса, - пояснил синоптик.

Он отметил, что россиян этим летом не ожидают критичные температуры. По словам специалиста, температура во всех регионах будет комфортная. Тишковец подчеркнул, что пока прогнозы по лету предварительные - их оправданность на сегодняшний день 60-70%. Он отметил, что в целом прогноз на лето позитивный. В этом году оно "не пройдет насмарку", а будет вполне благополучным и благоприятным для отдыха.