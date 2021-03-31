Последний бой "малинового пиджака": Почему особняк-крепость в Мытищах спецназ штурмовал восемь часов

Огонь по спецназу Барданов вел из окна дома. Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

Читаю комментарии к материалам о гибели 61-летнего жителя мытищинского поселка Вешки, который открыл огонь по сотрудникам полиции и не перестаю удивляться диванным экспертам.

Вот что они пишут буквально: "За целый день одного человека в пустом дома взять не могли, "отличный у нас спецназ. Позорище позорное", "Обычная беспечность...не ожидали такого отпора, а должны были", "Это вам не бабушек у метро...". Удивительно, что пишут это те, кто по возрасту и состоянию здоровья явно не мог участвовать в подобных операциях: любители боевиков, пейнтбола и игр стрелялок, где у тебя всегда в запасе есть 34 жизни.

В самих Вешках думают по другому. Последний бой "малинового пиджака": именно так соседи Барданов назвали его демонстративный уход из жизни. Действительно, этот закрытый поселок заселили еще в 90-х годах выходцы из силовых структур и бывшие бандиты, которые ушли в бизнес. Они крышевали в то время многочисленные рынки и миграционные потоки в районе. Погибший Владимир Барданов к силовикам отношения не имел. Он занимался охранным бизнесом, был учредителем ряда частных охранных предприятий (ЧОПы). А где ЧОПы, там и оружие. Оперативники пришли к Барданову с постановлением суда проверить, как тот хранит пять законно зарегистрированных охотничьих нарезных ружей и карабинов, травматический пистолет. По другим основаниям к себе в дом Барданов проверяющих не пускал, а у полиции была оперативная информация о том, что пенсионер покупает под свои законные нарезные стволы огромное количество патронов, которое по силам переварить лишь большой тир. В общем, этот дом был уже давно под наблюдением, но его хозяин его не покидал, а готовился принять этот свой последний бой.

Боеприпасы в доме в коттеджном поселке "Новые Вешки", где 30 марта забаррикадировался Владимир Барданов и открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

- Выяснилось, что Барданов имел судимость в 1976 году (в 15 лет был задержан за вооруженный грабеж и отсидел 2 года - прим.Авт). Так как преступление было совершено 45 лет назад, в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена, и у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в получении разрешений на получение оружия, - сообщил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как стало известно "Комсомолке" в 2002 году в отношении Барданова было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "мошенничество", но до суда оно не дошло. Развалилось. Вот почему Барданов, вместо того, чтобы пустить проверяющих с ордером на обыск, начал стрелять и бросать боевые осколочные гранаты РГД и РГ-42 (разлет осколков - 30 метров). Он мог решить, что его пришли арестовывать за его криминальное прошлое. Впрочем, наличие арсенала оружия, которое позже найдут у Барданова и так грозило 8 годами лишения свободы.

Огонь по спецназу Барданов вел из окна дома из ручного пулемета и трех автоматов "Калашникова" (автоматов нашли три), пистолета-пулемета Судаева и "Кедра". После пожара нашли еще два чешских пистолета-пулемета Sa vz.23, одноразовые пистолеты Макарова и ТТ, которые любят использовать киллеры. Судя по магазинам к оружию кроме пулемета у жителя Вешек также мог быть пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и карабин "СКС-45". Одних гранат он использовал больше 10 штук, еще десяток нашли по всему дому.

По словам Валерия Грибакина, только один из сотрудников СОБРа получил ранение в ногу из огнестрельного оружия.

- Пуля попала в голень, боец госпитализирован, его жизни угрозы нет, - отметил Грибакин.

Это единственное ранение сотрудника спецназа за 8 часов. Это при том, что Барданов не переставал стрелять. Он даже отбил штурм: бойцам спецназа удалось занять первый этаж дома, тогда Барданов забросал лестницу на второй этаж гранатами и она обрушилась. После этого спецназ загнал мужчину на чердак, но он и оттуда отстреливался и бросал гранаты. Патронов у него в доме нашли столько, что он мог бы год отстреливаться.

Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. Максимально возможное качество. Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

Любопытная деталь: владелец престижного особняка хорошо владел не только современным, но и дульнозарядным оружием 19-го века (фотографировался с дуэльными пистолями). Он даже свое жилище оборудовал как крепость, с окнами, которые были спроектированы, как бойницы в башнях средневековых крепостей. С высоты своей огневой позиции Барданов мог держать оборону и вести прицельный огонь. Но Барданов не стрелял прицельно. Он лишь маниакально пытался предотвратить проникновение на территорию дома новых спецназовцев.

Конечно, снайпер мог убить Барданова в любой момент из соседнего дома. Но зачем? Важно было задержать живым, допросить, узнать где он покупал оружие и патроны, кому его продавал.

Но все эти вопросы не представляют никакой ценности для комментаторов из армии "диванных экспертов".

- Успешность операции определяется не временем проведения операции, а результатом. Результат, насколько я знаю, положительный. Никто из гражданских людей не ранен, не погиб. Ранен, не тяжело, один сотрудник Росгвардии. Преступник нейтрализован. Итог положительный, - заявил в эфире радио "КП" подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов.

Он также отметил, что сначала на территории дома были родственники Барданова, который выводили из здания по одному, чтобы они не попали под обстрел. После начали проводить эвакуацию граждан из соседних домов. На все это было нужно время. Конечно, спецназ ждал, когда у преступника кончатся патроны (да кто же мог знать, что у него там десятки цинков и ящиков с боеприпасами).

Большое число бойцов спецназа из разных подразделение также обуславливалось тем, что никто не знал, сколько человек ведет огонь их дома (огонь велся из разного оружия). Безусловно, были попытки договориться и штурмовать. Но, когда стало ясно, что хозяин дома жить не желает, а ситуация может выйти из-под контроля (темнело, а значит, что преступник мог принять попытку прорваться с гранатами в руках), были применены светошумовые и зажигательные гранаты. Мужчину попытались буквально выкурить с укрепленной позиции на чердаке. При этом никаких гранатометов не использовалось, так, как стоимость соседних домов явно идет на миллионы долларов. Да и за журналистов, что вели съемку из-за всех углов явно все опасались.

- Задача для любого командира – это не подставить свой личный состав. А в данной ситуации можно было сделать это на несколько часов быстрее, но кто-нибудь мог быть ранен или убит. У преступника была возможность выжить, горел второй этаж, он мог спуститься вниз, выйти из дома, - подчеркнул в своем выступлении Филатов.

Отметим, что если бы дело происходило в чеченском ауле, частный дом террориста был бы уничтожен вместе с ним. Это не Росгвардия такая кровожадная - такова позиция руководства Чеченской республики.

Дом Барданова тоже могли сравнять с уровнем земли. Но делать это не спешили, так как всем было интересно пообщаться с выжившим "малиновым пиджаком".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил вешкинского злоумыленника с главным героем криминальной драмы "Лицо со шрамом" гангстером Тони Монтана, которого сыграл Аль Пачино. Возможно такое сравнение для "диванных экспертов" расставит все на свои места.

"На самом деле - операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объеме арсенала, никто из соседей и родственников Барданова не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом, - написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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