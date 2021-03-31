В особняке устроившего стрельбу миллионера из Мытищ нашли тигра, медведя и небольшого крокодила Фото: Александр РОГОЗА

Устроивший стрельбу по силовикам житель коттеджного поселка Вешки Владимира Барданова организовал у себя на участке зоопарк, в том числе для съемок фильмов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных органах, во ходе штурма животные не пострадали, позже будет принято решение, что с ними делать дальше.

По данным источника, в зоопарке есть медведь, тигр, а также «небольшой крокодил». При этом все документы на зверей в порядке, «они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются».

Напомним, устроивший стрельбу по силовикам мужчина остался в горящем доме и погиб. Как писал сайт kp.ru, когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники полиции предложили Барданову сдаться, однако он отказался выходить, оставшись в горящей части здания. По предварительным данным, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что в итоге и привело к серьезному пожару. Сейчас дом по-прежнему находится в оцеплении полиции.