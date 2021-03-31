Хью Грант лишился 20 млн долларов и роли из-за скандала с проституткой

Актер Хью Грант Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно известный голливудский сценарист Стив Мазур проводил онлайн встречу с российскими коллегами из «Школы кино и телевидения «Индустрия». И проговорился об интересной детали, касающейся скандала с актером Хью Грантом.

Напомним, в июне 1995 года Хью Гранта арестовали на Сансет-бульваре в Голливуде в компании с 25-летней темнокожей проституткой. Они занималась оральным сексом в машине. Скандал был грандиозный.

От Хью Гранта отвернулись многие режиссеры и продюсеры. И как оказалось, из-за инцидента с жрицей любви Хью лишился главной роли в фильме «Лжец, Лжец». В итоге ее и 20 млн. долларов гонорара заполучил Джим Керри.

- В то время Джим Керри играл комических персонажей, - рассказывает сценарист «Лжец, лжец» Стив Мазур. - А наш фильм был об обычном человеке, адвокате, который из-за проклятья начал бы вести себя странно — то есть целый день не врал.

- Мало кто знает, что главную роль в «Лжец, Лжец» должен был сыграть Хью Грант, - продолжает рассказывать сценарист. - Тогда Хью снимался в картине «Четыре свадьбы и похороны». Мы вели с Грантом переговоры. Хью, вместо того, чтобы полететь на продолжение съемок в Лондон, остался в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить с нами детали.

На субботу мы назначили кастинг. А в пятницу Хью Гранта поймали с проституткой на бульваре Сансет. В итоге, разумеется, мы не смогли с ним встретиться.

Картина осталась без главного героя. Тут на горизонте и появился Джим Керри.

- Джим искал в то время более серьезную роль — он хотел сменить амплуа, - объясняет Стив Мазур. - И ему показалось, что «Лжец, лжец» подходящий проект. Но Джим как раз согласился сниматься в другой картине — за 6 млн. долларов. (Речь идет о фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка», где должен был сыграть Доктора Зло — Авт.). Однако, размер гонорара за роль Доктора Зло ему показался маловат.

Тогда Джим Керри пришел к нам и сказал: «Я согласен сыграть за 20 миллионов долларов!».

Он в итоге роль в фильме «Лжец, лжец» досталась ему. За нее Керри был номинирован на «Золотой глобус» и получил «Премию МТV» за лучшую комедийную роль.