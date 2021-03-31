Апперкот от Тима Цзю: Сын знаменитого боксера одержал 18-ю победу подряд

Cын Константина Цзю Тимофей. Фото: EAST NEWS

Тимофей Цзю сегодня в Австралии послал в нокаут Тима Хогана и защитил свой пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Ирландский боксер в 5-м раунде пропустил апперкот в левую челюсть и бой был остановлен. Таким образом, сын бывшего абсолютного чемпиона в полусредней весовой категории Константина Цзю, 24-летний Тимофей Цзю выиграл уже 18-й бой в своей карьере, при этом не проиграв ни одного.

Теперь Цзю-младший сможет сразиться за главный чемпионский пояс WBO с Брайном Кастанью.

Сам Константин Цзю долгое время придерживал своего сына и не спешил выпускать его на серьезные бои. Но вот, судя по всему, Тимофей, который очень напоминает отца, созрел до больших свершений.

Кстати, пока все свои бои австралиец Тим Цзю провел на Зеленом континенте. Но его отец заявил, что мечтает, чтобы его сын выступил в России, но для этого нужны достойные финансовые условия и настоящий контракт.

«Я очень хочу, чтобы Тим выступил в России. Я очень хочу, чтобы он выступил в Екатеринбурге, на моей первой родине. Я думаю, что будет очень красивый бой здесь, в Москве. Он должен здесь выступить. Надеюсь, у Тима это получится», - сказал на «Матч ТВ» Костя Цзю, который, кстати, собирается защищать диссертацию в Уральском федеральном университете.