Ветеран «Альфы» объяснил, почему при штурме дома "мытищинского Рэмбо" нельзя было применять вертолет

Дом в Мытищах, где засел и отстреливался Владимир Барданов, брали штурмом Фото: Александр РОГОЗА

В подмосковном коттеджном поселке Вешки спецназ Рогвардии несколько часов осаждал дом, в котором забаррикадировался и откуда вел плотный обстрел осаждавших его миллионер Владимир Барданов.

Почему один человек так долго смог противостоять подготовленным бойцам специальных подразделений ? Об этом «КП» спросила полковника запаса ФСБ, ветерана Центра спецназначения «Альфа» Виталия Демидкина, участника освобождения заложников в «Норд-Осте».

Дом после штурма Фото: ТАСС

- Силы спецназа восемь часов одного стрелка не могли подавить почему — дабы избежать потерь у своих? Или чтобы живым взять этого «Рэмбо»?

- Я не был в боевых порядках или в оперативном штабе, на расстоянии судить сложно, но важный фактор — жилые дома вокруг.

- Оттуда людей эвакуировали сразу после начала операции.

- Это очевидная мера. Но не было четкой информации — есть ли заложники в доме или нет. Членов его семьи начали выводить после начала операции. Кто именно еще оставался в доме — достоверно известно не было. И это один из факторов, почему операция длилась так долго, и штурм не начинали.

Дом Владимира Барданова в Мытищах Фото: Александр РОГОЗА

- Переговоры — тоже фактор времени?

- Переговорный процесс время отнимает всегда. В штабе обязательно смотрят на то, как ведет себя человек, с которым ведутся переговоры — стараются учесть нюансы. Если он или они — террорист ли террористы — может считаться вменяемым, он что-то слышит и какие-то адекватные ответы дает, то команда на штурм не дается до последнего. Фактор людей в доме и людей вокруг — задержка на 2-3 часа. Фактор переговоров — еще столько же. Факторы складываются — время немалое.

- То, что огонь велся из разных видов оружия — из автоматов, пистолетов, карабинов — имело значение для тех, кто принимал решение о том, когда и как штурмовать?

- Конечно, имело. Человек, выстроивший оборону, имел хорошее представление об оружии.

- Он и гранаты применял.

- Это дополнительный фактор. Когда все суммировать, то 8-9 часов — оправданное время для штурма и нейтрализации. Спецназ проявил чуткость, осторожность. Никто не давил и никуда не торопился. Парни действовали правильно.

Арсенал в доме Барданова Фото: ТАСС

- Человек в спецназе не служил, но оборону построил весьма грамотно.

- Он руководил ЧОПами. Они охраняли объекты разного типа. Наверняка принимал участие в рейдерских захватах. Со спецификой захвата и обороны зданий знаком был не понаслышке. И читал литературу, скорее всего. Имел представление об особенностях огневого подавления в городских сооружениях. Гранатомет или огнемет по нему сразу применять не стали из-за вышеперечисленных факторов. Сначала шел «простой» обстрел. Когда он стал отвечать из разных видов, огневое давление усилили из автоматического оружия.

- Нельзя было его быстро подавить с вертолета?

- Вертолет тут привлекать было нельзя ни в коем случае! Случайное попадание в воздушную машину — и вертушка падает на жилые массивы рядом! Зачем это? Все было блокировано, можно было монотонно его выдавливать, осадная тактика.

- Вы согласны с оценкой деятельности спецназа —«это грамотная работа»?

- Согласен полностью.

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