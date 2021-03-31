Навальный объявил голодовку в колонии

Алексей Навальный. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Осужденный Алексей Навальный, отбывающий наказание в Покровской колонии срок за мошенничество, объявил бессрочную голодовку. Он потребовал, чтобы к нему немедленно допустили врача из Москвы в звании доцента. Другие его просто не устраивают.

Заявление о голодовке Навального опубликовано в соцсетях от его имени: "Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает”.

Навальный, которому ранее пригласили местного невропатолога, сделали МРТ и назначили лекарства задается вопросом: "Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами".

"Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках?", - интригует читателя Навальный.

И спешит с подсказкой: "С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку".

"Ибупрофен" на клеветника не действует, библиотекарем работать как Белых и Улюкаев он не желает (а ведь мог бы читать не только Библию), не пишутся у Навального стихи как у Леонида Маркелова, да и к живописи его не тянет как Евгению Васильеву. В общем, безнадега полная.

Но пожалуйста, не волнуйтесь за здоровья Алексея. В системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не он первый пытается голодать.

- Если и дальше заключенный будет отказываться от еды, то его переведут на искусственное вскармливание, - пояснил "Комсомолке" знакомый сотрудник ФСИН России. - Это обычная процедура. Все это предписано законом: "В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям".

В монографии "Принудительное питание осужденных к лишению свободы" от 2018 года начальника Академии ФСИН России Александра Крымова предлагается даже оздоравливающее раздельное питание. Как натуральными продуктами (такие принимают космонавты), так и медицинскими препаратами (для спортсменов, которые идут к рекордам). При этом лекарства предлагается доставлять в организм заключенного через специальный зонд — как оральным, так и "ректальным введением трехразового питания через прямую кишку".

В общем, Навальному стоит хорошенько задуматься, прежде чем дальше валять "берлинского пациента".

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