За что на самом деле Анджелина Джоли мстит Брэду Питту

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько лет длится драма с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта. Точнее - бывшие супруги с 2016 года бьются за детей. Шесть отпрысков остались жить с матерью. Питт пытается добиться возможности видеться и общаться с детьми. Но к каждому новому судебному заседанию бывшая возлюбленная старается предоставить новые нелицеприятные данные о звезде "Бойцовского клуба". Кажется, этой войне нет конца и края, а поведение Энджи в окружении голливудских знаменитостей называют обычной женской местью.

"Все эти годы Анджелину Джоли преследовала тень Дженнифер Энистон. Даже после рождения общих детей и сотен публичных признаний со стороны Брэда Питта", - рубят правду-матку инсайдеры о том, как "плакса Джен" оказалась красной тряпкой для "разлучницы Энджи".

Джоли убеждена, что все эти годы, сколько ни спасай беженцев, детей и бесправных женщин, ее все равно ненавидят за пущенный под откос брак Питта и Энистон. Это приводило знаменитость в отчаяние. "Если бы они снова сошлись, она бы точно не выдержала, поверьте", - говорят инсайдеры.

В свою очередь, источники из адвокатских кругов Лос-Анджелеса, которые много чего в жизни насмотрелись, не раз говорили: "Пока не закончился процесс по разделу имущества и определению опеки, Питту лучше даже не стоять рядом с другими женщинами. У Джоли на руках немало козырей, и настроена она, как все уже успели заметить, воинственно".

К слову, ни один из них причину разрыва не называл. Питт всегда и везде говорил о кризисе среднего возраста, проблемах с алкоголем. Анджелина и вовсе говорила, что развелись ради "здоровья детей".

В голливудской тусовке все объясняют несовпадением семейных ценностей. Якобы более консервативному Питту хотелось нормальную семью. Джоли все это даже не снилось. Он, воспитанный в традиционной семье баптистов с воскресными обедами и задушевными разговорами, хотел перестать мотать всех шестерых детей то в Кению, то Камбоджу. Энджи считала, что только так их потомство станет гражданами мира и людьми будущего.

Есть и еще одно мнение от голливудских инсайдеров. Краху брака способствовала профессиональная ревность, пишет Woman.ru. Питт разменивал десятилетие за десятилетием, а его позиции в кино только укреплялись. Джоли от экшн-боевиков, детективов и драм, где она играла роковых красоток, перешла к страшным сказкам. Операции по удалению женских органов свою роль тоже сыграли. Актриса уже никак не тянет на секс-бомбу.