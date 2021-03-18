Анджелина Джоли от отчаяния втянула младших детей в скандальную разборку с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли, кажется, решила добить Брэда Питта в бракоразводном процессе, который тянется несколько лет. Актриса не постеснялась даже втянуть младших детей в скандальную разборку с бывшим мужем. Питт, как известно, очень трепетно относится к наследникам и всячески оберегает их от публичности. Их появление на людях при подобных обстоятельствах станет для него настоящим ударом, а для наследников - психологической травмой.

Актриса Анджелина Джоли заявила, что готова представить суду доказательства о домашнем насилии в отношении ее общих с Брэдом Питтом биологических и приемных детей. Все ужасы происходили якобы во время брака артистов.

Более того, 45-летняя голливудская дива добивается разрешения привлечь младших детей - 14-летнюю Шайло, а также 12-летних близнецов Нокса и Вивьен в качестве свидетелей для подтверждения своих обвинений, сообщает Daily Mail. Как утверждает Анджелина, у нее есть документальные подтверждения. Она готова их предоставить во время судебных разбирательств по делу о разводе с бывшим мужем. Других подробностей скандала пока нет, также не известно, кого именно Энджи винит в домашнем насилии.

Стоит отметить, что ранее Джоли попыталась представить 57-летнего Питта как отца, бьющего своих детей. Собственно развод Анджелины и Брэда как раз начался после жуткого скандала. Вся семья возвращалась на самолете из Франции, где отдыхала в замке Мирваль, в Лос-Анджелес. По пути, как заявила тогда Джоли, перебравший алкоголя Питт якобы позволил себе применить силу против старшего сына Мэддокса. Впоследствии она уточнила, что благоверный затеял с ней ссору на глазах у отпрысков. А когда Мэддокс попытался вступиться за мать, Питт якобы схватил его за плечо и пару раз как следует встряхнул.

Этот эпизод был тщательно расследован, с одной стороны, ФБР, а с другой - экспертами социальной службы, защищающей права детей. Специалисты в один голос заявили о невиновности Питта. Джоли была тогда жестоко разочарована. Будь установлено, что она права, Анджелине бесспорно досталась бы полная опека над детьми. А Питту могли запретить приближаться к наследникам.

За четыре с лишним года, что тянется бракоразводный процесс, Джоли не раз пыталась выставить Питта злодеем. Она платит своей команде юристов целое состояние, чтобы они искали доказательства. Однажды звезда обвинила Брэда в неуплате алиментов, хотя тогда они еще не были установлены судом. Актер давал деньги на детей добровольно и смог доказать это. У пары общие дети: Мэддокс, 19 лет, Захара, 16 лет, Пакс, 17 лет, Шайло, 14 лет и близнецы Нокс и Вивьен, 12 лет.

Большим фактором в борьбе пары об опеке является желание Джоли перевезти детей за границу. Питт категорически против того, чтобы она перевезла отпрысков в чужую страну. В 2019 году Анджелина призналась: "Я хотела бы жить за границей, и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас мне нужно поселиться там, где их отец решил жить".

В июне 2019 года Брэд признался, что был алкоголиком, но теперь выздоровел. Он видит детей несколько раз в неделю. Особенно к нему привязана Шайло.