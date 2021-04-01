Какие страны открыты для российских туристов с 1 апреля 2021 года

Для российских туристов уже открыты больше двух десятков стран. Фото: Мария ЛЕНЦ

До майских праздников всего месяц, да и лето уже не за горами. Вспомните, что было год назад, весной 2020-го. Закрыто вообще все, не то что самолеты за границу не летают – из дома просто так не выйдешь! Сейчас, к счастью, все проще и свободнее. И будущие отпускники вполне могут выбирать не только между Сочи и Крымом, Байкалом и Алтаем, но и Средиземным и Красным морем, Индийским океаном и Персидским заливом. Да, учитывая все новые требования для путешественников, ограничения и риски.

Но тем не менее – для российских туристов уже открыты больше двух десятков стран. И это если брать в расчет только популярные направления, не экзотические и нишевые.

“КП” составила список стран, доступных российским туристам с 1 апреля 2021 года. Здесь ключевая информация, а за подробностями – в раздел “Туризм” на сайте kp.ru.

АВИАСООБЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНО, ТУРИСТЫ МОГУТ ЕХАТЬ

ТУРЦИЯ

Условия въезда*: ПЦР-тест (возможно, отменят с 15 апреля), электронная анкета.

Ограничения в стране, касающиеся туристов**: маски обязательны во всех общественных местах и на улице (на территории отелей - нет). Есть ограничения по времени работы магазинов и ресторанов.

Перелет: множество прямых рейсов разных авиакомпаний в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум, Измир, не только из Москвы, но и из многих регионов.

ЕГИПЕТ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: загрузка отелей и туристических автобусов максимум 50%, есть ограничения по времени работы ресторанов и магазинов.

Перелет: напрямую в Каир летают “Аэрофлот” и Egypt Air. На курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада можно долететь со стыковкой или доехать на автобусе из Каира.

ОАЭ

Условия въезда: ПЦР-тест перед вылетом и по прилету, декларация о состоянии здоровья, установка мобильного приложения для отслеживания контактов.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: маски в общественных местах. В эмирате Абу-Даби обязателен 10-дневный карантин.

Перелет: прямые рейсы в Дубай.

Тест на коронавирус в аэропорту. Фото: REUTERS

ГРЕЦИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест, электронная анкета. Квота на въезд для россиян – 4 тысячи человек в неделю. После 14 мая квоту собираются отменить, прилететь смогут все желающие. Также после 14 мая вместо ПЦР-теста можно будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: по прилету надо пройти 7-дневный карантин. Рестораны и музеи закрыты. Комендантский час с 21.00 до 5 утра. До конца апреля ограничения обещают отменить.

Перелет: прямые рейсы из Москвы в Афины и Салоники.

КУБА

Условия въезда: ПЦР-тест до вылета и по прилету.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: есть ограничения на поездки по стране, Гавана закрыта.

Перелет: на данный момент прямые рейсы на курорт Кайо-Коко, 4 самолета в неделю. С 1 апреля разрешены полеты в Варадеро – главный кубинский курорт, однако в реальности рейсов туда пока нет, должны появиться в течение месяца.

ТАНЗАНИЯ (ЗАНЗИБАР)

Условия въезда: нет требований, связанных с Сovid-19.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: нет.

Перелет: прямые рейсы на остров Занзибар из 10 российских регионов.

МАЛЬДИВЫ

Условия въезда: ПЦР-тест, электронная анкета за 24 часа до вылета.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: перемещения между островами возможны с разрешения мальдивского Минздрава и с дополнительным ПЦР-тестом. Для туристов, останавливающихся в гестхаусах, ПЦР-тест необходим также для вылета с Мальдив.

Перелет: прямые рейсы “Аэрофлота” из Москвы ежедневно.

СЕЙШЕЛЫ

Условия въезда: ПЦР-тест, медицинское разрешение (заявление заполняется онлайн, сбор 45 евро).

Ограничения в стране, касающиеся туристов: закрыты рестораны (за исключением ресторанов в отелях, они работают), туристы не могут пользоваться общественными автобусами.

Перелет: прямые рейсы “Аэрофлота” со 2 апреля.

СЕРБИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: закрыты рестораны, кафе (в отелях рестораны работают, также возможна доставка), торговые центры.

Перелет: прямые рейсы в Белград.

ШРИ-ЛАНКА

Условия въезда: ПЦР-тест. Заранее надо оплатить еще два ПЦР-теста, которые сдают по прилету и на 7-й день пребывания.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: можно остановиться только в определенных отелях Safe & Secure Certified Hotel. Надо оставаться в отеле в течение 14 дней, не выходя за территорию, либо путешествовать по разрешенным маршрутам. Для вакцинированных – 7 дней таких же ограничений.

Перелет: авиасообщение разрешено с 1 апреля, но пока прямых рейсов нет. Добраться можно со стыковками.

АРМЕНИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: нет.

Перелет: прямые рейсы в Ереван нескольких авиакомпаний.

БЕЛАРУСЬ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: нет.

Перелет: прямые рейсы в Минск. Также возобновлено железнодорожное сообщение.

КАЗАХСТАН

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: есть ограничения по времени работы ресторанов и торговых центров, разные в зависимости от региона.

Перелет: прямые рейсы в Алматы и Нур-Султан.

УЗБЕКИСТАН

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: нет.

Перелет: прямые рейсы в Ташкент.

Будущие отпускники уже вполне могут выбирать не только между Сочи и Крымом, Байкалом и Алтаем, но и Средиземным и Красным морем, Индийским океаном и Персидским заливом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ОТКРЫТЫ, НО ПРЯМЫХ РЕЙСОВ НЕТ

ГРУЗИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: закрыты сухопутные границы, по выходным не работают рестораны. Комендантский час с 21 часа до 5 утра.

Перелет: со стыковками в Стамбуле или Минске.

ЧЕРНОГОРИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест или справка о вакцинации (в том числе “Спутник V”).

Ограничения в стране, касающиеся туристов: комендантский час с 21 часа до 5 утра. На курортах закрыты рестораны и кафе (в отелях работают), торговые центры.

Перелет: со стыковкой в Стамбуле иди Белграде.

ХОРВАТИЯ

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: нет.

Перелет: с пересадкой в Стамбуле или других аэропортах.

КИПР

Условия въезда: ПЦР-тест перед вылетом и после прибытия, регистрация на сайте Cyprus FlightPass за сутки до поездки.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: до 15 апреля на острове локдаун, выход из дома с смс-уведомлением.

Перелет: есть разные варианты стыковок, самые удобные опять-таки через Стамбул.

ТУНИС

Условия въезда: ПЦР-тест перед вылетом и экспресс-тест после прибытия.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: самоизоляция в отеле в течение 48 часов после прибытия, затем еще один ПЦР-тест. Комендантский час с 22 часов до 5 утра. Есть ограничения на время работы кафе и ресторанов.

Перелет: со стыковками в Турции, Германии.

ДОМИНИКАНА

Условия въезда: электронная анкета перед вылетом, можно заполнять на русском языке.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: комендантский час по будням с 21 часа до 5 утра (время с 21 до 24 часов отведено на возвращение в отель – например, с экскурсии), по выходным с 19 часов до 5 утра. Ограничена заполняемость отелей, автобусов, аквапарков.

Перелет: самые реальные варианты – через Германию (транзит разрешен, при том что сама Германия для туристов закрыта).

МЕКСИКА

Условия въезда: электронная анкета для получения QR-кода.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: ограничена заполняемость отелей и ресторанов, количество посетителей популярных достопримечательностей.

Перелет: в Канкун через Стамбул, есть варианты и со стыковками в Европе.

ТАИЛАНД

Условия въезда: ПЦР-тест.

Ограничения в стране, касающиеся туристов: обязателен карантин в течение 10 дней, его можно пройти в одном из специальных отелей, в том числе на курортах Паттайи, Пхукета, Самуи. На территории отеля можно пользоваться бассейном, рестораном, магазинами, то есть не сидеть в номере. Во время карантина – два ПЦР-теста. Для вакцинированных путешественников карантин сокращен до 7 дней, по окончании ПЦР-тест.

Перелет: со стыковками через Дубай или Катар.

Также открыты для россиян, но без официального прямого авиасообщения: Марокко, Иордания, США, Перу, Бразилия, Коста-Рика и еще ряд стран.

Еще одна лазейка: в реальности в востребованные у пассажиров страны авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские либо чартерные рейсы.

АВИАСООБЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНО, НО ТУРИСТОВ НЕ ПУСКАЮТ

Также есть страны, с которыми Россия официально возобновила авиасообщения. Но. На отдых в эти государства пока отправиться нельзя – они не разрешают въезд туристам, а только обладателям гражданства или ВНЖ, тем, кто едет на работу, учебу, лечение, к близким родственникам или в других особых случаях (конкретный список у каждой страны свой). А именно:

Азербайджан

Швейцария

Финляндия

Германия

Япония

Южная Корея

Катар

Индия

Вьетнам

Сингапур

Великобритания (авиасоообщение открыто еще в августе 2020 года, но сейчас временно приостановлено).

Мы перечислили страны, куда наши отпускники летали и до пандемии – а вообще-то на планете еще больше мест, где ждут гостей, и граждан РФ в том числе. В списке государств, с которыми наша страна возобновила авиасообщение, есть явно не курортные Сирия, Венесуэла, Таджикистан, Эфиопия, Киргизия.

*Требования, введенные из-за пандемии Covid-19. Они действуют вдобавок к обычным условиям въезда: визам (если они нужны) и требованиям к сроку действия загранпаспорта. Медицинская страховка, покрывающая лечение коронавируса, обязательна всегда – не только как формальность, но и для вашего же спокойствия.

**Перечисляем только самые важные ограничения, которые могут серьезно повлиять на отпуск – в первую очередь это необходимость карантина, комендантский час, ограничения на перемещения по стране. Маски в общественных местах нужны практически везде, даже если это не упомянуто в списке.

Информация актуальная на 1 апреля, однако страны регулярно принимают новые решения в зависимости от эпидемиологической обстановки. Планируя отпуск, уточняйте условия въезда и действующие внутри страны ограничения.

ОФИЦИАЛЬНО

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то. У нас есть пример с Турцией, которая каждую неделю вводит какие-то ограничения, пусть и микроскопические и ни на что не влияющие, но следить за ними надо. В тех странах, которые открываются сейчас – нужно учитывать, есть ли с ними прямое авиасообщение и принимает ли страна туристов. Например, с Германией открыли прямое сообщение, есть рейсы во Франкфурт, но туристы не могут воспользоваться этими рейсами, их развернут на границе, если у них туристические визы. То есть, надо учитывать все обстоятельства.