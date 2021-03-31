Любовь - дороже наград: невеста Большунова завершила карьеру в лыжных гонках

Анна и Александр будут теперь в разных ролях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

24-летняя лыжница Анна Жеребятьева, которая является дамой сердца лидера сборной России Александра Большунова, приняла решение завершить свои выступления. В последнее время она больше сопровождала своего любимого на крупных стартах, сама же не выходила на гонки. И вот теперь, 31 марта 2021 года, Жеребятьева после командного спринта на чемпионате России сказала, что завершает карьеру, отмечает "Спорт-Экспресс".

Анна в 2017 году была чемпионкой мира в эстафете среди юниоров. А в 2019 году выиграла ЧМ среди молодежи в масс-старте. Лучший результат на Кубке мира 2018/2019 - это 10-я позиция на Кубке мира в гонке на 10 км в Отепя.

Анна Жеребятьева больше не выйдет на старт в лыжных гонках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе этого года тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью "Р-Спорт" сказал о проблемах лыжницы со позвоночником:

- Жеребятьева не стартовала по здоровью, у нее есть определенные проблемы. На сборе в Ливиньо с нами был физиотерапевт Сергей Вячеславович Чечиль, который с ней хорошо поработал. На сборе ничего не предвещало, у Анны был настрой соревноваться. Приехали сюда – и боли вернулись. Опасения, которые высказывал Чечиль, что лечение требует достаточно длительного времени, оправдались, и одно из условий – это покой.

Как тогда отмечалось, подруге Большунова необходим был покой в течение минимум двух месяцев. А что дальше - не известно. И вот, в конце марта Анна сказала, что завершает карьеру. Конкретные причины пока не называются. В частности, президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила в интервью "Р-Спорт":

Невеста Большунова – 24-летняя Анна Жеребятьева, спортсменка и красавица. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Анна сказала, что выступать больше не будет. Не буду комментировать, почему она приняла такое решение. Ну что сделать, каждый выбирает свой путь. Она как женщина идет путем правильным.

Напомним, что в апреле грядет свадьба нашего лучшего лыжника России и мира Александра Большунова и его подруги Анны Жеребятьевой. "КП" рассказывала историю любви этой пары. А Елена Вяльбе, в свою очередь, говорила, что рада за молодых.