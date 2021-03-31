Сергей Степашин, экс-премьер: Строить новое жилье на старой «коммуналке» - дорогое удовольствие.

Сергей Степашин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 31 марта Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы финансирования программ развития регионов. В этом ряду были названы и проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Сергей Вадимович, когда я изучал материалы совещания, я обратил внимание, что про фонд ЖКХ часто говорят в позитивном плане. Вот точная цитата вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительство и ЖКХ: «Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы на базе фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры». И предложил рассмотреть возможность использовать для этого средства из Фонда национального благосостояния. Это что-то новое, да?

- Насчет модернизации, извини, еще до Хуснуллина ваш покорный слуга об этом говорил год назад.

- Нет, я не насчет модернизации, а насчет ФНБ.

- Совершенно верно. В этом году государственный бюджет по всей видимости будет достаточно приличный, потому что цена нефти поднялась до 60 долларов за баррель, а бюджет планировался исходя из 42 долларов за бочку, поэтому, конечно, ФНБ будет очень серьезно пополняться.

И в связи с тем, что фонд ЖКХ действительно эффективно работает в сфере переселения людей из аварийного жилья, то возникает вопрос, о котором мы говорим уже не один год: об аварийной инфраструктуре. Строить новое жилье на старую «коммуналку» - дорогое удовольствие, неэффективное и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения квартплаты, и с точки зрения наших граждан. Инфраструктура требует серьезной модернизации.

Поэтому решение уделить внимание этой проблеме и выделить значительные средства, с моей точки зрения, совершенно верное. Я так понимаю, оно предварительно было проработано, чтобы президента не ставить, как говорится, в неловкое положение, хотя я представляю, насколько это сложно сделать сегодня. Поэтому мне очень приятно, что, кроме Марата Хуснуллина, нас поддержал и Антон Силуанов, министр финансов.

- Там еще прозвучало, что Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%.

- У нас на самом деле практически две трети коммунальных объектов находятся в стадии износа более 60%. Отсюда и та сумма, о которой говорится - порядка 500 миллиардов рублей планируется направить на замену изношенных коммуникаций. Тем более, что это возвратные средства на самом деле, потому что мы проводили и проводим модернизацию вместе и с регионами, и с инвесторами. Это окупаемый проект.

Главное, чтобы нам не помешали разного рода объединительными схемами. Я имею в виду идею ввести в компетенцию Фонда ЖКХ проблему обманутых дольщиков. Все-таки это – разные истории. Вот что меня больше всего волнует, если уж откровенно говорить.

- То есть, у вас с Константином Цициным, генеральным директором корпорации Фонд ЖКХ, легче жизнь не станет, если президент обратил на вас внимание?

- Легче ничего не делать. Но я такой легкости не хотел бы. Нет, я думаю, внимание президента повысит эффективность работы. Тем паче, что больше чем за 10 лет существования фонда налажены прекрасные отношения, координация с регионами нашей страны, что очень важно, кстати. Поэтому я думаю, что результат будет положительный в любом случае.

- А вы с Константином Георгиевичем уже, наверное, по 2-3 раза объездили страну?

- Ну, может быть. Я-то точно проехал уже всю страну за семь с половиной лет в качестве председателя Наблюдательного совета Фонда ЖКХ. Константин, в связи с тем, что он работает дольше, я думаю, и «попутешествовал» больше меня.

Но это ж не прогулки, а конкретная работа. Мы ведь не контролеры, мы работаем вместе с регионами, консолидировано несем ответственность, поэтому все поездки - это конкретная деятельность, оказание методической помощи.

Ну, плюс еще очень важны встречи с людьми. Это же все делается для наших граждан, и, когда ты с ними встречаешься, объясняешь и они видят результат, это вдохновляет.

- Я заметил, что вам очень понравилось в последние месяцы ленточки разрезать и вручать таблички «Дом образцового быта».

- Ну, это не последние месяцы, а уже несколько лет, Александр.

- У вас хобби такое?

- Нет, у меня хобби другое - футбол. (Смеется.) Но о нем мы сегодня говорить не будем.

Таблички - старая советская традиция, которую мы вернули четыре года назад: присваивать звание «Дома образцового содержания». Люди действительно стараются соблюдать порядок, облагораживать подъезды и придомовую территорию. Им приятно, когда их усилия ценят, для них это поощрение. Не хлебом же единым жив человек - это Иисус сказал.