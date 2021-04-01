Немощного Вячеслава Зайцева в инвалидном кресле выставили на публику

Вячеслав Зайцев по лестнице в своем особняке поднимается с помощью специального крана, сидя в инвалидном кресле Фото: Кадр видео

Россияне переживают за Вячеслава Зайцева. Знаменитый кутюрье несколько лет борется с неизлечимым недугом. Страдающий болезнью Паркинсона модельер, за плечами которого выставки и показы по всему миру, сотрудничество со звездами и карьера на телевидении, практически не выходит из своего роскошного особняка. Даже по дому он передвигается в инвалидном кресле.

У поклонников сердце разрывается, когда они видят кадры с Вячеславом Зайцевым. В 2018 году известный модельер сообщил, что у него прогрессирует болезнь Паркинсона. Он давно с трудом не только двигается, но и говорит.

83-летний пенсионер по лестнице в своем особняке поднимается с помощью крана для людей с ограниченными возможностями, сидя в инвалидном кресле. Кадры с престарелой звездой в сеть выложили люди, которые представляются близкими друзьями мэтра.

Неравнодушные россиян, которые увидели кадры, возмущены до глубины души. "Как не стыдно? Зачем так поступать с человеком?", - гневается народ. "Вы что выкладываете немощного старика на всеобщее обозрение?", "Зачем это выкладывать, старого больного человека? Мы помним его адекватным. Пусть так и будет". Многие полагают, что "Вячеслав Михайлович не был бы рад, чтобы его выставляли в таком виде".

"Мы все это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слезы роняют. Ложь и вранье", - ответила Super.ru на обвинения женщина, которая размещает в своем блоге подобные видео.

Семью описывают как "знакомых" Зайцева. При этом рядом не видно родственников и членов семьи Вячеслава Михайловича. У Зайцева есть единственный сын Егор. Однако наследник признается: его отношения с отцом сильно испортились. Мужчина не был в доме отца с 2015 года.

Вячеслав Зайцев - обеспеченный человек. Ему принадлежит трехэтажная усадьба в Московской области, в деревне Каблуково, и больше половины модного дома Slava Zaitsev, а также квартира в Париже.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Крах империи: дом моды Вячеслава Зайцева разорен?

Легендарный модельер, которого называли "Русским Диором", попал в "черный список" судебных приставов (подробности)