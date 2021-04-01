Владимир Познер о протестах в Тбилиси: Я в безопасности. Здоров

Владимир Познер прокомментировал kp.ru митинги против его визита в Грузию Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Владимира Познера я дозвонился только с третьего раза - уже после полуночи. Точнее, с третьего своего телефона. Звонки с двух предыдущих Владимир Владимирович “не брал”. Или просто нажимал: «Занято!». Откликнулся, возможно, потому, что увидел в определителе знакомый номер.

Голос Познера был спокоен. Но в комнате, где он находится, - много народу и голоса.

Впрочем, коротенький наш разговор удалось все же записать...

- Алло, Владимир Владимирович! Извините, что так поздно. Это Гамов Александр из «Комсомолки».

- Да, я слушаю.

- Да у нас тут передают, что якобы Познера там пытаются выгнать из гостиницы. Страсти кипят..

- Нет...

- Полиция с трудом сдерживает людей и так далее. Объясните, вы в безопасности?

- Да, в безопасности.

- Что там происходит, все-таки?

- А вы знаете, мне неудобно сейчас говорить. Здесь небольшое совещание. Поэтому я вам лучше перезвоню, когда закончится...

- Вы тогда два слова скажите!

- Сейчас не могу.

- Познер жив - здоров?

- Я здоров. Все в порядке.

- Все, я сейчас так и передам. Перезвоните, ладно?

Пока Владимир Познер не перезвонил...

Ранее в грузинской столице вспыхнули протесты против частного визита в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера, который приехал, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Участники акции буквально осадили гостиницу, где остановился журналист, и забросали вход яйцами. Проникнуть внутрь отеля протестующим помешала полиция.

Поводом для выступлений послужили слова Познера о том, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частью Грузии (на самом деле полная цитата звучала так: "Представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно." - ред.). Таким образом, по мнению собравшихся у гостиницы, журналист не признает территориальной целостности Грузии, а значит, его присутствие в стране нежелательно. Митингующие обещают продолжать акцию до утра и приложить все усилия, чтобы сделать отдых Познера в стране максимально некомфортным.