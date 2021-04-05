«Мне вручили средство реабилитации, после которого я стал видеть еще хуже»: Российские слабовидящие жалуются на «государственные» видеоувеличители

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Эта история возникла, как это часто бывает, из письма. Нам написал читатель, читавший репортаж, как мы с незрячим мужчиной ходили по большому городу и изучали, каково это - передвигаться там, где в любой момент можно «поймать» лбом лестницу или свалиться с платформы.

Итак, нам пишет Сергей, ему 46 лет и он из Оренбургской области. Мужчина - инвалид по зрению. Слабовидящий. Это значит, что остатки зрения еще сохраняются, но с годами, увы, все постепенно становится хуже.

Письмо довольно длинное, поэтому перескажу его вкратце.

У Сергея, как у человека с подтвержденной инвалидностью, есть такой очень важный социальный документ - ИПРА, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Специалисты вписывают сюда в том числе рекомендованные способы лечения и технические средства реабилитации (ТСР), которые необходимы человеку, чтобы не запускать недуг. У нашего читателя в этом списке значился электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ). Это устройство, которое при наведении на, скажем, газетную страницу увеличивает буквы в несколько раз. Словом, для слабовидящих это очень полезный аппарат. Незаменимый.

«ЧТОБЫ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ В ОТЧЕТНОСТИ?»

«По программе реабилитации мне выдали электронный видеоувеличитель «Визор». Я обрадовался. Но спустя несколько недель пользования этим устройством стал замечать, что у меня после видеоувеличителя появились неприятные ощущения в глазах, во время чтения я стал очень быстро уставать, - пишет Сергей (орфография и пунктуация сохранены, - Авт). - Общаясь с друзьями по несчастью из других регионов я слышал, что подобные нарекания есть у многих. «Визор» это аппарат относительно не дорогой. Поэтому государство покупает именно их и выдает инвалидам. При этом самостоятельно купить для себя очень дорогие крутые импортные видеоувеличители многие слабовидящие не в состоянии. Да и тот же «Визор» многим не по карману. (Новый аппарат стоит 20-25 тысяч рублей, бэушный - в районе 10 тысяч, - Авт.). Получается, что нам дают странные устройства, чтобы просто поставить галочку в отчетности: инвалид ТСР полностью обеспечен!»

Все эти сложности можно было бы списать на объективные проблемы со здоровьем нашего читателя. Но стоило погуглить полминуты, как тут же стало ясно, что подобные жалобы идут и из других регионов.

Но для начала хорошо бы понять, что такое эти таинственные ЭРВУ.

ЭКСПЕРИМЕНТ ИЗ YOUTUBE

Около двух лет назад на канале Tech4Blind в YouTube - где рассказывают о гаджетах для слабовидящих - был снят обзор на видеоувеличители, которые есть сейчас на российском рынке.

Отсюда я, кстати, узнал, что «Визор-1» - это российская разработка, устройство екатеринбургской фирмы «Круст».

Александр Пивень, который делал обзор для Tech4Blind, - признанный российский эксперт по средствам технической реабилитации.

«Эти устройства выдают по индивидуальной программе реабилитации, - рассказывает в своем ролике Пивень. - Но к сожалению, так сложились обстоятельства, что кроме российских увеличителей по ИПР ничего другого не выдают. Но дело в том, что видеоувеличитель - вещь не простая. Помимо того, что он приносит пользу, он может наносить и вред. Это обусловлено тем, что частота обновления изображения на видеоувеличителей должна быть достаточно высокой. Эту тему поднимали еще в 90-е годы, когда появились мониторы с кинескопами. Тогда заметили, что люди, даже полностью зрячие, устают от работы за компьютером. Поэтому появилась специальная гимнастика для глаз и так далее. Тогда начали поднимать частоту обновления экранов. А видеоувеличители до сих пор обладают низкой частотой обновления. И это ярко демонстрируется на ЭРВУ российского производства. Зарубежные (производители, - Авт.) все-таки более внимательно к этому относятся».

МЕНЬШЕ МИНИМУМА

Дальше проходит тестирование трех разных моделей - американской Ruby, а также «Визора» и «Сокола» (этот примерно в 2 раза дороже «Визора») производства компании «Круст».

ЭРВУ внешне похож на мобильный телефон с большим экраном, но сзади у него еще при необходимости откидывается ручка. То есть, слабовидящий может читать с помощью видеоувеличителя, держа его как лупу.

Спецы по очереди перемещают видеоувеличители по листочку, на котором нарисована прямая вертикальная линия. Хм. А ведь даже невооруженным глазом заметно, что у «Визора» изображение линии при движении начинает «ломаться» на несколько частей. То есть в оригинале это прямая линия на листе бумаги, а при просмотре через устройство в движении - будто сломанная «волнами» веточка. Эксперты объясняют, что как раз это и есть та самая проблема низкой частоты обновления изображения.

Дальше специалисты высчитывают эту самую частоту у разных ЭРВУ, отмеряют покадрово. И получается, что экран «Визора» обновляется с частотой 18 кадров в секунду. У «Сокола» этот показатель - 14 кадров (то есть еще ниже). А у Ruby - 57. При том, что минимально допустимый показатель - 50 полных циклов обновления изображения в секунду.

Выходит, у того же «Визора» самый важный показатель в 2,5 раза меньше минимума?!

«То есть, люди получают по программе индивидуальной реабилитации очень некачественную продукцию, которая требует дальнейшего усовершенствования и доработки», - резюмирует Александр Пивень.

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НИЧЕГО ХОРОШЕГО, КРОМЕ ЧЕХЛА?

Итак, к комментариям из интернета. На страничке группы Tiflo.info в ВКонтакте дискуссия об ЭРВУ.

Александру Кузьминых из Йошкар-Олы «Визор» выдали по ИПР.

«Сильных сторон не обнаружено, кроме наличия более-менее качественного чехла, - пишет мужчина. - Слабые стороны: невозможно бегло читать - начинает болеть голова от волнообразного размазанного текста, ужасное качество камер».

Собственно, все недовольные говорят плюс-минус об одном и том же. Из-за плохой «картинки» (частоты обновления) болят голова и глаза. И это, напомню, у людей, которым технические средства реабилитации помогать должны, а не усугублять их проблемы со зрением.

Интересно, что в Москве, например, слабовидящим по ИПРА выдают видеоувеличители других фирм. Подороже. Видимо, у столицы есть возможности закупать устройства, которые не вызывают у пользователей вопросов. А в регионах слабовидящим доступны только «Визоры».

«ТУТ НАДО МЕНЯТЬ САМО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

Алексей Кутев, возглавляющий местное отделение общества слепых в городе Окуловке Новгородской области, озвучивает свою версию проблемы. Мужчина - сам слабовидящий, инвалид 2 группы.

- Тендеры выигрывают те компании, которые предъявляют за свои услуги наименьшую стоимость, - объясняет Алексей Кутев. - Я давно работаю в обществе слепых и знаком с этой проблемой. К сожалению, на данный момент главным критерием для заключения контракта является стоимость товара, а не его качество. Это очень печально. Все ТСР выдаются на федеральном уровне и еще в каждом регионе есть определенный список техсредств, покупка которых финансируется из местного бюджета. Соответственно, и там тоже те же критерии и условия тендеров. Увы, так все устроено по закону. Тут надо менять само законодательство, причем на федеральном уровне.

- А что именно нужно менять, на ваш взгляд?

- Критерии, по которым заключаются конкурсы. Должна быть возможность выбора именно того аппарата, который будет удобен самому инвалиду. Ведь на данный момент всем все выдается одинаковое. А ведь мы - разные и у каждого свои отклонения по здоровью. К сожалению, в нашей законодательной системе очень мало самих инвалидов. Потому и такая проблема. Обычному человеку сложно понять проблемы жизни инвалидов.

НАШИ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВОС

Ситуация, конечно, странная. Если не сказать страшная.

Стоит отметить, что в масштабах страны эта проблема касается десятков тысяч людей и их здоровья.

Мы направили официальный запрос во Всероссийское общество слепых и ждем ответ от них.

Вот наши вопросы:

1. Существует ли, на взгляд ВОС, проблема видеоувеличителей недостаточного качества, которые выдаются слабовидящим на местах по ИПР?

2. Проводил ли ВОС собственные испытания разных моделей видеоувеличителей? Если да, то все ли модели были рекомендованы к использованию в качестве технических средств по ИПР?

3. Получал ли ВОС жалобы от состоящих в организации слабовидящих граждан конкретно на видеоувеличители модели «Визор»?

Словом, мы следим за дальнейшим развитием событий и готовы продолжать эту тему.