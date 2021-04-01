Пранкер Эдвард Бил устроил аварию с пятью машинами на том же месте, где и Михаил Ефремов

На месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной из трех полос. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пранкер Эдвард Бил днем 1 апреля не справился с управлением автомобиля на Новинском бульваре, машина влетела в поток движущихся машин. В результате столкнулись пять автомобилей. Скорая помощь забрала с места аварии 35-летнюю женщину, которая была за рулем «Фольсвагена». Она в тяжелом состоянии в реанимации.

- Сведений о других пострадавших пока нет. На месте происшествия движение транспорта осуществляется по одной из трех полос, - сообщили в ГИБДД по Москве.

Никто не подрезал

Машины скорой помощи скопились и не могут проехать к Смоленской площади, там образовалась огромная пробка. Авария произошла из-за того, что водитель синей «Ауди» выехал на встречную полосу на Смоленской площади. Как удалось выяснить, за рулем был пранкер Эдвард Бил. Его менеджер Влад Кертиев подтвердил, что за рулем синей «Ауди» был действительно Эдвард Бил.

- На видео с городских камер видеонаблюдения не видно, чтобы его кто-то подрезал, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В соцсетях обратили внимание, что авария произошла практически в том же месте, где и 8 июня актер Михаил Ефремов, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в машину 57-летнего водителя-экспедитора Сергея Захарова – он скончался на месте.

- С января этого года за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны так, как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам, - рассказала сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Ульяна Сахарова.

Кто такой Эдвард Бил?

25-летний Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) родом из Молдовы. Появился в медиа-просторах в 2018 году, он создал Ютуб-канал с пранками, где устраивал розыгрыши.

- Самый топовый и взрывной контент – такого больше нет нигде. Вы увидите реакции людей на безумные выходки, новые приколы и сумасшедшие социальные эксперименты, - хвастался Эдвард Бил, когда открывал свой канал.

25-летний Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) родом из Молдовы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пранкер брал в руки игрушечный автомат и выходил на улицы Москвы, устраивал скандалы в метро, звал подростков в стриптиз-клубы, обыскивал прохожих, раздавал деньги. На своей синей «Ауди» он частенько гонял, она появлялась в кадре. Пранкер записывал розыгрыши водителей, сотрудников ГИБДД. А когда сам стал участником аварии 1 апреля (и то совсем не шутка), то отказался выходить из машины, пересел на заднее сидение и стал требовать адвоката.

- Он же недавно гонял на этой машине и показывал в ролике, какая она скоростная. Разгонялся до 120 км в час, - напомнили подписчики.

В настоящее время у Ютуб-канала Эдварда Била более 4,3 млн подписчиков. Они помнят, как ради хайпа пранкер бил и топил машины. Ролики пранкера еще в 2019 году просили запретить, так как они по мнению представителей Общественной палаты России представляют опасность для общества.