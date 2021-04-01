Грузины прогнали Познера? Рано радуются. Их страна скоро может стать турецко-иранской колонией

Пока вы скачете в вышиванках (или в чем вы там скачете — не знаю, это вообще никому не интересно), из вашей экономики выкачиваются деньги, из вашей страны выкачиваются люди Фото: REUTERS

Либеральный журналист В.В. Познер решил справить день рождения в Грузии. Другие места, более приличествующие его аристократическому статусу, недоступны. Во Франции (чьим гражданином является наш герой, зарабатывая, однако, деньги в России), — вновь «корона-блокада», комендантский час в 7 вечера, личные поездки больше чем на 10 км запрещены, закрыты рестораны и школы.

А в Сакартвело, по-крайней мере, можно отведать шашлык с аджикой. Но отдых не задался. Грузинские «патриоты» пришли с тухлыми яйцами к отелю, где Владимир Владимирович и его друзья хотели предаться банкету.

Ведь это в хмурой Москве ты можешь изображать оппозиционера, с ленцой поругивая православие и другие скрепы. Однако для них, националистов с бывших советских окраин, ты все равно русский оккупант. Даже если прилетел в Тбилиси по паспорту США (еще одно государство, чьим гражданином является Познер). Статусные либералы кому-то нужны и что-то собой представляют лишь здесь, в нелюбимой России.

Но я, собственно, не о Познере. Я о Грузии. О, как куражатся ее патриоты, как упиваются «перемегой» тбилисские СМИ, как строчит отчеты актив западных НКО: «акция по борьбе с российской агрессией успешно проведена, видео и смета на II полугодие прилагаются».

Да, жизнь стала похуже, но у них еще есть надежда на возвращение благословенных времен. У кого постарше — советских, когда «грузин» было синонимом слова «богатый человек», а уж если ты с фамилией на «дзе» или «швили» писал книги или снимал фильмы, хотя бы и средненькие, — пред тобой автоматически открывались двери лучших домов Москвы и Ленинграда. А в ответ с севера приезжали странные люди с некрасивыми мозолистыми руками и строили (за деньги всего Союза) тбилисское метро, Руставский металлургический завод и Ингурскую ГЭС. Почему? «Потому что мы, грузины, лучшие», — думали вы.

Те, кто помоложе, вспоминают другие сытые времена. Двухтысячные и десятые, когда Западу очень нужна была «витрина демократии» на постсоветском пространстве — и как по волшебству росли небоскребы Батуми. Деньги в глобальной экономике, росшей на дешевых кредитах, словно мышцы на стероидах, для столь маленького (в мировых масштабах) аттракциона имелись — да и «экспертное сообщество» успешно подпитывало пузырь, осваивая гранты на хвалебных статейках «Почему у Саакашвили получилось».

Привлеченный химерами пополам с советской ностальгией, на грузинские курорты ехал «СНГ-шный» турист, отдавал деньги, а то и покупал в Черноморском Сингапуре апартаменты или даже ресторанчик. Пиковым стал 2019 год, когда в Сакартвело въехало почти 10 млн туристов, принесших местной экономике $4 млрд. Четверть национального ВВП.

Теперь — просто статистика. Просто статистика, которую вы легко можете проверить. Жителей Грузии на 1991 год — 5,46 млн чел. На 2010 год — 3,8 млн. На 2020 год — 3,716 млн. И есть подозрение, что последняя цифра — лишь списочное население. Без учета эмигрантов.

Где же грузины? Убегают. Гастарбайтерами в Израиль. Или в ЕС (до ковида пускали без виз — теперь вы понимаете, что «движение в Европу» — оно исключительно одностороннее). Или к «оккупантам», в Москву, где меня как-то стриг парикмахер-грузин с именем православного святого — в его родной Кахетии перспектив никаких.

Потому что даже в относительно сытые 2010-е, о которых я писал выше, безработица в Грузии составляла 20%.

Другой важный показатель — внешнеторговый баланс. У Грузии он отрицателен: за то же десятилетие страна ежегодно ввозила товаров в среднем на $500 млн больше, чем сама продавала за рубеж. Это называется «отрицательное сальдо».

Потому что экспортировать просто нечего (это только советские добряки открывали для поделок тбилисских ремесленников весь свой 300-миллионный рынок; а на Западе, куда вы интегрируетесь, правит один бог: экономическая целесообразность). Да, ваша русофобия — превосходный экспортный товар, но, к сожалению, он создает слишком мало прибавочного ВВП.

Для сравнения, Россия за 2018 год продала Грузии товаров на $957 млн, а купила у нее — на $398 млн. Сальдо — более чем полмиллиарда в нашу пользу.

Понимаете? Пока вы скачете в вышиванках (или в чем вы там скачете — не знаю, это вообще никому не интересно), из вашей экономики выкачиваются деньги, из вашей страны выкачиваются люди. А теперь, благодаря вашей блистательной акции против Познера, даже самый отбитый московский либерал сто раз подумает: ехать ли отдыхать к вам — или в Сочи, где кухня и отели не хуже.

И если даже вы завтра приползете к воротам Кремля, как «такой-то царь, в такой-то год, вручать России свой народ» — то там лишь покрутят пальцем у виска. Ребята, мы на вас по полмиллиарда баксов зарабатываем, а вы предлагаете себя содержать за наш счет. Ха-ха!

О, конечно, ты веришь. Что пандемия пройдет. Что туристы вернутся. Что все как-то — чудом каким-нибудь — утрясется. И будет как встарь.

Ну, пандемия, может быть, и пройдет. Вот только глобальная экономика вступила в затяжную стадию перехода из одного технологического уклада в другой. Переход этот сопровождается жесточайшим кризисом. Ведь чтобы превратиться в бабочку, мировой гусенице придется сбросить кожу — все эти ненужные теперь барчики в Батуми и виноградники в Триалети.

Понимаешь, брат? В новом мире ты и твой грузинский национализм никому не нужны. Нужны будут энергия, промышленность, армия. Которые есть только у крупных игроков — у России, к примеру.

И, возможно, мой дорогой грузинский читатель (я не очень верю в твое прозрение, но случаются чудеса) — ты посмотришь на экономическую и демографическую статистику, поймешь, что дальше будет лишь хуже, и спросишь: как быть?

Увы, шанс на относительно достойную жизнь у тебя дома — был лет 10 назад, когда Россия создавала Евразийский экономический союз. Этот шанс ты успешно упустил.

Остается одно. Вспомнить, что у тебя, вроде бы, была русская прабабушка. Вспомнить, что когда-то ты учил русский язык. Достать свой пыльный диплом строителя или механика — И уехать. Мы, русские, — добрые люди. Мы ведь понимаем, что ты орал про «оккупантов» лишь потому, что эту идею навязывали политиканы и СМИ.

Потому что лет через 10, когда грузин на всю Грузию останется меньше, чем жителей одного административного округа в Москве, скучные люди в пиджаках проведут какой-нибудь российско-турецко-иранский конгресс, констатируют, что Иран и Турция демографически избыточны и нуждаются в новых землях — и подпишут пакт о разделе Грузии между уважаемыми партнерами. Звучит фантастично… Как отмена авиасообщения из-за пандемии неизвестного вируса.

А у Владимира Познера пусть все будет хорошо.

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