Песков после инцидента с Познером заявил об опасности поездок в Грузию для россиян

В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России опасно посещать Грузию, заявил официальный официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за поездки журналиста Владимира Познера.

- В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать, - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, сегодня, 1 апреля 2021 года, в Тбилиси произошли столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста около здания отеля, где накануне вечером остановился Познер. Участники акции требовали выдворить Познера из Грузии. Они закидали фасад Romms hotel яйцами и смогли отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы.

Полиция смогла сдержать агрессивных участников акции от вторжения в гостиницу, где находился журналист, прилетевший в Грузию на празднование своего 87-летия.

Протестующие заявили, что журналист не признаёт территориальную целостность страны и его визит неприемлем.

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