Министр здравоохранения объяснил, когда и как будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцина«Спутник Лайт» сейчас поступила на экспертизу в одно из учреждений министерства. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцина«Спутник Лайт» сейчас поступила на экспертизу в одно из учреждений министерства, в котором и будут проанализированы результаты первой и второй фазы клинических исследований.

Министр в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что по своему составу «Спутник Лайт» - это, по сути, часть уже хорошо зарекомендовавшей себя в ходе массовой вакцинации вакцины «Спутник V», ее первый компонент. И результаты, которые демонстрирует «Спутник Лайт», - обнадеживающие.

Сейчас в медицинском экспертном сообществе один из самых обсуждаемых вопросов – это сферы применения препарата. Как сообщил министр, именно этот вопрос находится и в фокусе пристального внимания сотрудников Минздрава. Финальная версия инструкции по применению «Спутника Лайт» как раз и будет сформирована, после того, как пройдет оценка итогов клинических исследований. Однако среди потенциальных сфер применения облегченного варианта «Спутника» министр все же упомянул использование для ревакцинации (повторной прививке) от новой коронавирусной инфекции. То есть речь идет о применении варианта «Лайт» тогда, когда иммунитет, вызванный вакцинами от ковида, уже не будет настолько интенсивным, чтобы защищать от инфекции. Также Михаил Мурашко отметил, что на «Спутник Лайт» «очень хорошо реагируют молодые люди».

Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» - продукт Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По экспертным оценкам, «Спутник Лайт» способна формировать не такой напряженный иммунитет относительно вируса SARS-CoV-2, как двухкомпонентная «Спутник V», однако достаточный для того, чтобы защитить от инфекции.