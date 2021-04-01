СК опубликовал новое видео из дома «мытищинского Рэмбо»: Там насчитали 29 автоматов, 100 тысяч патронов и гранаты

У Барданова дома следователи обнаружили внушительный арсенал оружия.
Фото: Следственный комитет России
Следственный комитет опубликовал новое видео из особняка «мытищинского Рэмбо». В трехэтажном доме, который находится в подмосковном поселке Вешки, все еще работают криминалисты.
Напомним хронику событий:
- Утром 30 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии приехали к дому Владимира Барданова. По оперативной информации, мужчина хранил в доме незарегистрированное оружие.
- Увидев людей в форме, Барданов начал стрелять по сотрудникам. Следом в окно полетели две гранаты (одна дала осечку, вторая чудом никого не убила).
- После этого Барданов выпустил из дома свою жену, дочь с двумя внуками и двух рабочих.
- Переговоры, в которых участвовали дети владельца дома, ни к чему не привели. Владимир Барданов отказался сложить оружие.
- Осада длилась около 9 часов.
- После взрыва одной из гранат, брошенной Владимиром Бардановым, в доме начался пожар. Обгоревшее тело пенсионера пожарные спустя несколько часов нашли на чердаке.
На текущий момент вот что насчитали в арсенале Владимира Барданова:
29 автоматов,
4 пистолета,
более 100 тысяч патронов,
1 шашка с залпом,
2 страйкбольные гранаты,
1 муляж гранаты.
Подсчет еще не завершен.
Дома у стрелка, погибшего во время пожара, обнаружили внушительное количество боеприпасов.
Фото: Следственный комитет России
Известно, что Владимир Барданов очень любил экзотических животных и содержал на участке целый мини-зоопарк. Во время штурма никто из зверей не пострадал.
Клетки личного зоопарка на территории владения Барданова.
Фото: Следственный комитет России
- Также в ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные - два медведя, два крокодила и енот, которые содержатся в вольерах и террариумах, - рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Косолапый мишка из вольера.
Фото: Следственный комитет России
Во время расследования в том числе будет устанавливать, законно ли погибший мужчина держал на участке диких животных. У семьи Барданова в ближайшее время попросят представить документы на питомцев.
Крокодилы из частного зоопарка Барданова.
Фото: Следственный комитет России
- В случае отсутствия документации, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты, - отметила Врадий.
Напомним, уголовное дело возбуждено по трем статьям - «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконное хранения огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывных устройств».