Вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет: почему людям «серебряного» возраста часто рекомендуют прививку «ЭпиВакКорона

Во время вакцинации от коронавируса в одной из поликлиник Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во многих странах бушует третья волна коронавирусной пандемии. Если не принять необходимых мер, рост заболеваемости может начаться и в России, предупреждают эксперты. Главной и самой эффективной защитой от COVID-19, бесспорно, является вакцинация. Для людей в возрасте 60+ она особенно важна, поскольку именно представители старшего поколения находятся в группе повышенного риска. При заражении коронавирусом у них наиболее часто развиваются опасные осложнения и растет угроза летального исхода, напоминают врачи. Рассказываем о вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

В России сегодня зарегистрированы три отечественные вакцины, спасающие от тяжелого ковида. Одной из наиболее подходящих в «серебряном» возрасте специалисты считают прививку «ЭпиВакКорона». Ее разработали в легендарном новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. О работе вакцины, особенностях ее испытания и применения у людей старшего возраста «КП» рассказала заместитель руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих. Мы задали эксперту пять самых распространенных вопросов.

1. Из чего состоит прививка и как она работает?

- «ЭпиВакКорона» состоит из трех пептидов, это кусочки белков коронавируса, «выращенные» в лаборатории, - поясняет Татьяна Сергеевна. - Они закреплены на специальном белке-носителе - он довольно крупный и «помогает» иммунной системе увидеть мелкие пептиды.

Вакцина дает нам три линии защиты, говорит эксперт.

- На первой линии работают антитела, которые вырабатываются к фрагменту вирусного белка S (из него построены шипы, позволяющие вирусу проникать в наши клетки. - Ред.). К примеру, вы, чтобы зайти в комнату, беретесь за ручку двери. Антитела к нашему пептиду помешают вирусу «браться за ручку», чтобы попасть в клетки.

Если вирусу все-таки удалось ухватиться за «ручку» (определенный рецептор на поверхности клеток человека), то на следующей стадии он сливает свою мембрану с клеточной мембраной. Так, чтобы все содержимое, генетический материал вируса оказался внутри клетки. Чтобы этого не произошло, вступают в действие два типа антител, которые формируются ко второму и третьему пептидам «ЭпиВакКороны».

Наконец, если наш иммунитет по каким-то причинам (ослабление из-за стресса или другой сбой. - Ред.) все же позволил вирусу проникнуть в клетку, то включается третья линия вакцинной защиты. Здесь уже работает как гуморальный (антитела), так и клеточный иммунитет. Привлекаются клетки иммунной системы, чтобы уничтожить инфицированные вирусом клетки до того, как из них выйдут новые вирусные частицы.

Ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

2. Насколько безопасен и эффективен этот препарат?

- Для начала наша вакцина прошла доклинические исследования на животных, - рассказывает Татьяна Непомнящих. - Прививка подтвердила свою безвредность и эффективность. И у подопытных хомячков, и у приматов, получивших вакцину, при заражении коронавирусом не развивалась пневмония, легкие оставались чистыми.

После того, как мы убедились, что вакцина не вызывает аллергии, нетоксична, защищает животных, исследовали ее по всем направлениям, перешли на клинические исследования 1-2 фазы у людей. Оценивали, как переносится препарат, убедились, что нет сильных нежелательных явлений. А проверили иммунологическую эффективность вакцины, то есть появляются ли антитела к коронавирусу. Они сформировались у всех добровольцев 18-60 лет и у 94% людей старше 60 лет.

3. Почему такая вакцина рекомендуется людям старшего возраста?

- Прежде всего хочу подчеркнуть: все зарегистрированные в нашей стране антиковидные вакцины безопасны и эффективны, нельзя сказать, что какая-то из них «лучше», а какая-то «хуже», - отмечает Татьяна Непомнящих. - В то же время в зависимости от особенностей состояния организма именно врач должен выбирать наиболее подходящую пациенту прививку.

«ЭпиВакКорона» нереактогенна, дает мало поствакцинальных реакций, переносится «мягко», поясняет эксперт. Исследования у людей старшего возраста показали, что после укола не бывает практически никаких симптомов, кроме небольшой болезненности в месте инъекции. С 3 марта вакцина разрешена для применения у людей старшего поколения, чей организм зачастую ослаблен возрастными изменениями, хроническими болезнями.

4. Через какой срок вырабатывается иммунитет и на сколько его хватит?

Полноценную защиту вакцина начинает давать в среднем через 40-42 дня после первой инъекции, поясняют разработчики «ЭпиВакКороны». До тех пор, пока не прошел этот срок, нужно вести себя очень осторожно, строго соблюдать все меры, чтобы избежать заражения коронавирусом. То есть носить маску в людных местах, держаться на расстоянии полтора-два метра от окружающих, использовать антисептики.

Срок сохранения иммунитета покажет время. Ученые предполагают, что защиты будет хватать примерно на год.

Полноценную защиту от Ковид-19 вакцина "ЭпиВакКорона" начинает давать, в среднем, через 40-42 дня после первой инъекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Нужно ли обязательно проверить уровень антител после вакцинации?

- Если у вас есть такое желание, то, конечно, можно. Но это вовсе не обязательно, - говорит Татьяна Непомнящих.

На самом деле уровень антител измеряется в первую очередь для эпидемиологических исследований, то есть для понимания, как в стране вырабатывается коллективный иммунитет, поясняют эксперты. Для конкретного человека полученные лично у него цифры будут не показательны. Тем более, что со временем уровень антител снижается, но остается иммунологическая память, которая будет обеспечивать защиту.

- Если вы все-таки хотите сдать анализ крови для определения уровня антител, то нужно иметь в виду важный момент, - обращает внимание Татьяна Непомнящих. - Распространенные тест-системы, которые сейчас используют в большинстве муниципальных поликлиник, частных клиник и лабораторий, не распознают антитела, которые вырабатываются к пептидам в составе «ЭпиВакКороны». Упрощенно говоря, такие тесты «заточены» на измерение других показателей. А чтобы проверить уровень антител после нашей прививки, нужен специальный тест. Такие анализы на сегодня доступны в Центральном НИИ эпидемиологии и в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора каждого региона России (узнать их контакты вы можете в справочной своего региона. - Ред.).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Побочных эффектов не было, теперь чувствую себя защищенной»

О своем опыте вакцинации «ЭпиВакКороной» нам рассказала 66-летняя Татьяна Черткова.

- Когда объявили о проведении испытаний вакцины для старшей возрастной группы и предложили принять участие, я не отказалась. Никаких опасений у меня не было, вакцина наша, векторовская, я в ней была уверена, - говорит Татьяна Федоровна.

- В группе добровольцев нас было больше 100 человек, никаких побочных эффектов не возникло ни у кого. Только небольшая болезненность в месте укола. Ни температура не поднималась, ничего больше. Все чувствовали себя прекрасно.

Я получила свои дозы вакцины 1 и 21 декабря прошлого года. 10 января анализ подтвердил у меня выработку антител к коронавирусу. С тех пор чувствую себя более уверенно, свободно. Теперь я знаю, что если заражусь, то не заболею или переболею в легкой форме.