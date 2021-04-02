«Человека надо было спасти»: Восемь врачей вели операцию в горящем кардиоцентре Благовещенка

Пожарные делали все возможное, чтобы как модно скорее локализовать огонь и не дать едкому дыму проникнуть в операционную. Фото: ТАСС

Врач – герой. Эти понятия в последнее время обычно стоят рядом. Когда в прошлом году напавший на планету коронавирус объявил человечеству войну, медикам пришлось «взяться за оружие». Его еще не время зачехлять, а врачам приходится выдерживать новые жизненные атаки. И побеждать в них, и вызывать восхищение «мирного населения», которое давно поняло: пока такие «солдаты и офицеры» бьются на передовой, можно ничего не бояться.

Очередной «бой» случился во вторник, 2 апреля в кардиологическом центре АГМА в Благовещенске. Рано утром здесь случился пожар: загорелась кровля. Дым, гарь, серость. Зеваки быстро начали скапливаться вокруг.

В это время в операционных центра шли сразу три операции. В том числе – очень сложная, — аортокоронарное шунтирование, которая применяется при многососудистых поражениях коронарного русла для восстановления кровотока. При такой операции у пациента останавливают сердце, и человека подключают к системе искусственного кровообращения. Остановить ее невозможно. Другого решения, кроме того, что нужно продолжать операцию, не смотря на разгорающийся огонь, быть не могло.

Восемь врачей вели операцию в горящем кардиоцентре Благовещенка Фото: ТАСС

- Мы почувствовали запах дыма, - рассказала "Мэш" врач анестезиолог – реаниматолог Антонина Смолина. – Заведующий зашел, сказал: «Внимание, мы сейчас эвакуируемся, так как горим. У нас находится больной на аппарате». Мы понимали, что жизнь больного в опасности. Все сотрудники , которые находились там, помогали. Проверяли, все ли в порядке.

Врачи старались восстановить хотя бы минимальную сердечную функцию больного. На это у них ушло около часа. Пока пожарные боролись с огнем, а другие работники кардиоцентра эвакуировали остальных пациентов, восемь медиков работали в операционной, не обращая внимания на огонь и дым.

За ними следил весь город, вся страна. «Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию. Работают расчеты областного МЧС, лаборатория»,— написал мэр города Олег Имамеев в Telegram.». А в комментариях под этим постом быстро начали множиться комментарии о том, что кардиологов-героев нужно обязательно наградить. Власти, к слову, согласились: в начале одиннадцатого утра стало известно, что решением губернатора, награда обязательно будет.

Рано утром здесь случился пожар: загорелась кровля Фото: ТАСС

Работать пришлось в жутких условиях: здание больницы старое, и огонь буквально подирает его деревянные перекрытия. Пожарные делали все возможное, чтобы как модно скорее локализовать огонь и не дать едкому дыму проникнуть в операционную.

- Деваться некуда. Человека надо было спасти. Все сделали на высшем уровне, - без ложной скромности сказал СМИ зав. кардиологическим отделением, хирург Валентин Филатов. - Операция выполнена полностью. Прошла без особенностей.

Как только «операция в огне» была закончена, и пациента стало возможно перевозить, реанимобиль отвез его в реанимацию Амурской областной клинической больницы. Двоих других пациентов, которые в это утро находились на операционных столах, доставили туда же.