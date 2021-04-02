Вести телепроект на «Ю» будет та же компания телеведущих, что и на ТНТ

С 19 апреля 2021 года на канале «Ю» участники шоу «Дом-2» возвратятся в эфир под знакомым девизом проекта «построй свою любовь». Цель шоу остается прежней - создание пары, а в перспективе - и семьи. В мае проекту «Дом-2» исполнится 17 лет, и в эфире он появится в привычном для поклонников реалити-шоу формате. Так что же изменится в эфире «Дома-2»?

Ведущие шоу Дом-2 на канале Ю

Вести телепроект на «Ю» будет та же компания телеведущих, что и на ТНТ - Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Набрали новых участников, но костяк остается из тех героев, которые в прежние годы строили любовь, но у них так ничего и не вышло.

Цель шоу остается прежней - создание пары, а в перспективе - и семьи

Участники шоу Дом-2 на канале Ю

Среди звезд-старичков вернутся - Алена Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева.

Шоу назвали «Дом-2. Новая любовь», показывать будут – час утром и два часа вечером. Снимают в тех же декорациях. Правила оставили прежние – креативить и что-то менять (но не принципиально) планируют по ходу съемок. Однако никаких кардинальных перемен не будет. Прежний «Дом-2» возрождается на канале, где 90% эфирного времени занимают реалити-шоу. Так что все логично – надо привести на новую эфирную кнопку старую лояльную аудиторию «Дома-2» с ТНТ. Для этого нужны звездные участники, любимые публикой. Надо заставить аудиторию «Ю» смотреть новый для них продукт. Для этого нужны звездные участники, так как они опытные и умеют грамотно затевать скандалы, интриговать, крутить любовь. Новички будут, но им есть у кого учиться. Может быть, наконец в эфире появятся не только бездельники, но и целеустремленные молодые люди. Хотя вряд ли среди такой молодежи есть те, кто готов ради съемок в «Доме-2» бросить работу или учебу.

Сейчас завершается первый большой кастинг – на новом «Доме-2» не хватает близнецов или двойняшек. Именно такой ход был в самом начале «Дома-2». Кастинг, съемки, постпродакшн – всем этим занимаются те же люди, которые делали «Дом-2» для ТНТ.

Кстати, проект «ББ шоу» на ТНТ перенесли с утреннего показа на ночной. Теперь Ольга Бузова и Ксения Бородина ведут свое ток-шоу для тех, кто включает телевизор после полуночи. Вскоре после закрытия «Дома-2» на ТНТ шоу «Бородина против Бузовой» переименовали в «ББ шоу». Сейчас на ток-шоу к Бородиной и Бузовой приходят звездные гости, эксперты и обсуждают различные актуальные проблемы. Так как проект не пользуется особой популярностью, у телезрителей его перенесли в сетке вещания на 00.00. Посмотрим, какие рейтинги ждут «Дом-2» на новом месте. Покупка готового шоу для показа на телеканале дело дорогое, и должно окупаться высокими цифрами рейтингов телесмотрения.

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