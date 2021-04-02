Рука Вашингтона: Кому нужна новая война на Донбассе

Выбранный за обещание прекратить войну и договориться с Россией президент Зеленский давно переплюнул пассионарного русофоба Порошенко Фото: EAST NEWS

Тема близкой новой войны на Донбассе - сегодня одна из самых «разогретых» в политическом поле. Военные эксперты уже рассказали о ее возможных вариантах, сверстанных в Киеве планах, расстановке сил и средств. На днях случилось знаковое событие: руководители генштабов России и США пообщались по телефону. Содержание беседы остается секретным, но аналитики-провидцы хором говорят, что обсуждали главный вопрос - возможная война на Украине.

Давно подмечено: зима, как к ней не готовься, всегда застанет врасплох. С войной примерно то же самое. Наверняка у обеих сторон конфликта на Украине и, без сомнения, у нас просчитаны все возможные предпосылки и последствия рокового развития событий. Рокового, потому что президент России давно предупредил: если Киев пойдет на военную авантюру на Донбассе, это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом». Перевод тут не требуется.

И все же в Киеве бьют себя гранатой в грудь и издают воинственные звуки. Минские соглашения, несмотря на ритуальные заклинания, что им альтернативы нет, практически похоронены нынешним руководством Украины. У него сейчас явные признаки обострения воинственной лихорадки. Вот и интересно посмотреть, с чего бы это?

Вспомним, что при Трампе вялотекущий переговорный процесс по Донбассу приобрел застойный характер, но о желании резко обострить обстановку в Киеве говорить не решались. Бывший президент США держал украинское руководство на расстоянии, и оно мучительно искало ответ на судьбоносный для себя вопрос: «Любит? Не любит?»

Но вот в Белый дом въехал Байден. Он в качестве вице-президента США два года был в постмайданном Киеве «смотрящим», и не стеснялся, собирая руководство подконтрольной страны, садиться в кресло руководителя. Не стеснялся он менять украинского генпрокурора, шантажировал президента Порошенко блокировкой иностранных займов. Вел себя, одним словом, как настоящий хозяин. И украинским лидерам было ясно: даже если бьет, то потому, что любит.

Потом на четыре года хозяин, практически, пропал. Занялся своей Америкой, а как быть Киеву, указаний ясных не давал.

И вот теперь - облегчение. Вернулся барин, не забыл… Правда, позвонить президенту Зеленскому пока не сподобился. Но ведь и так очевидно: не бросит он Украину на поругание. Лодки резиновые, военные джипы с пробегом присылать стали. И с Россией так жестко разговаривают, что почему же и нам не подтявкнуть?

Так что милитаристский энтузиазм овладел киевскими архистратигами не случайно. Седьмой год - ни войны, ни мира. «Президент я суверенной страны или нет?» - спрашивает себя знающий литературные тексты бывший актер Зеленский. - «Тварь ли я дрожащая или право имею?» «Имеешь, имеешь…» - кивнули ему, похоже, из-за океана. И тут же в Киеве открестились от Минска и заговорили о плане «Б», намекая, что и он не последний.

Тема близкой новой войны на Донбассе - сегодня одна из самых «разогретых» в политическом поле Фото: EAST NEWS

Украина на наших глазах совершила немыслимый кульбит. Выбранный за обещание прекратить войну и договориться с Россией президент Зеленский давно переплюнул пассионарного русофоба Порошенко. «Це Европа» вводит санкции против своих граждан и громит оппозиционные СМИ. Экономические провалы, растущее недовольство населения, просевшие, как опавшая опара, президентские рейтинги, ковидный кошмар и унижение. Такая политическая распутица - что никак из нее не выбраться.

И тут - опробованный веками рецепт: победоносная война! Она не только «все спишет», а даст такой запас прочности, что и на второй президентский срок замахнуться можно. Короче, греем моторы, и как только весенняя распутица минет, даем команду «Вперед!».

Конечно, без надежды на поддержку западных кураторов тут не обошлось. Как уже очевидно, были сделаны ритуальные похлопывания по плечу, заверения, что в беде вас не бросим… Только помогло это Саакашвили в 2008-м? Ведь его тоже американцы поперву подбодрили, дескать, ты начни, а мы в обиду не дадим. А еще раньше американский посол в Багдаде подбадривала Саддама Хусейна, когда тот признался ей, что собрался «вернуть» себе Кувейт. Каждому из «младших», кто пытался договориться о поддержке своей военной авантюры с американцами, те не говорили «нет». Попробуйте, мы рядом… А дальше - по ситуации. Получается у вас? Ну конечно же, мы в вас верили! Что-то пошло не так? Обидно, но морально мы на вашей стороне.

Будет обидно, если украинское руководство не учтет этот горький опыт. Или забудет, что постсоветские страны для Штатов - исключительно инструмент изоляции России и давления на нее. Случается, что инструмент, в том числе из-за неумелого или неуместного пользования им, ломается. Тогда просто берут новый.

А есть ли у США интерес раздувать донбасские «угольки»? В чем он? Американцы, как нация сугубо прагматичная, и во внешней политике предпочитает замысловатым этюдам проверенные в деле схемы и протоколы. Знаешь болевую точку противника? Дави на нее. Предвидишь реакцию в мире на очередную «агрессию» России? Провоцируй ее. Просто и надежно.

Президент Байден еще и ста дней при власти не провел, но пора выполнять данные обещания. Прежде всего - в отношении борьбы с врагами свободы и демократии. Кто тут у нас патентованный негодяй - всем известно. «Путинская Россия» не просто кость в горле глобально-либеральной демократии, а валун на пути к светлому будущему. Украинские младшие партнеры помогут его расшатать. Даже если не смогут дойти до границы с Россией.

Бывают ситуации, когда любой поворот событий можно истолковать в свою пользу. Для американцев новая война на Донбассе - именно этот случай. Отвоюет непокорные территории Киев (для логической стройности допустим и такой вариант), Вашингтон станет главным вдохновителем и спонсором «великой перемоги». В результате военной авантюры разрушится украинская государственность - где еще взять - и на долгие годы вперед! - более яркого подтверждения агрессивности, воинственности и неприемлемости нынешней России в мировых делах. Какой другой аргумент сплотит демократии вокруг Вашингтона лучше, чем российская граница по левобережью Днепра?

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