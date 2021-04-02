Нефтяные страны увеличивают добычу: как это отразится на России и курсе рубля

1 апреля участники ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти, в которую входит Россия) договорились увеличить добычу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 апреля участники ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти, в которую входит Россия) договорились увеличить добычу. Еще недавно подобное решение и впрямь можно было принять за первоапрельскую шутку. В мире бушует пандемия, самолеты не летают, люди сидят по домам, потребление топлива снижается. Из-за этого с января по март нефтяные державы снижали добычу нефти: зачем ее качать, когда спрос и цены такие низкие? И тут на тебе – увеличиваем. А учитывая, что Саудовская Аравия тоже решила наращивать обороты, добыча нефти в мире в ближайшие три месяца вырастет примерно на 2%.

А все потому, что министры нефтедобывающих стран – люди оптимистичные. Несмотря на локдауны, третьи волны и прочие коронавирусные кошмары, в альянсе ОПЕК+ верят: в ближайшие месяцы спрос на нефтепродукты вырастет. По многим прогнозам, к середине года благодаря вакцинации мировая экономика начнет ожидать. К тому же грядет лето, люди будут больше путешествовать.

- Повышение добычи альянсом было необходимо рынку, так как летом традиционно начинается высокий сезон спроса на топливо по всему миру из-за отпусков. А значит, надо загружать мощности по нефтепереработке, - говорит директор направления «Госрегулирование топливно-энергетического комплекса» VYGON Consulting Дарья Козлова. - Поэтому аккуратное решение о постепенном возвращении объемов от ОПЕК+ было благоприятно воспринято рынком. Котировки нефти Brent с утра 2 апреля прибавили около 2,5%.

Но это с утра. А что будет с ценами дальше? И вообще, хорошо ли это для России?

- Соглашение ОПЕК+ важно для России. Оно поддерживает нефтяные цены на приемлемом для нашего бюджета уровне, - говорит Дарья Козлова. - Что касается цен, то с учетом увеличения спроса повышение добычи не окажет значительного негативного влияния на стоимость нефти.

Получается, в ближайшие месяцы цена нефти не должна сильно упасть и уж тем более вырасти. А значит, на курс рубля решение ОПЕК+ вряд ли повлияет.

Казалось бы, это хорошая новость. Но на каждый баррель меда всегда найдется ложка дегтя. Даже две.

Во-первых, нефть сейчас - не единственный фактор, влияющий на курс рубля.

- Высока вероятность, что в апреле американцы введут санкции против российского госдолга. Для рубля это очень чувствительно, - говорит директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. По прогнозам эксперта, если это случится, доллар может взлететь выше 80 рублей, а евро – до 94-95. А к лету немного укрепится, поскольку ситуация в мировой экономике станет получше и вырастет спрос на нефть.

А во-вторых, решение о наращивании объемов добычи нефти - не окончательное. На пресс-конференции 1 апреля министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил: если спрос на топливо расти не будет, нефтедобывающие страны могут и передумать. Следующая встреча министров ОПЕК+ состоится 28 апреля – еще до того, как начнут действовать майские лимиты. Так что все еще может измениться.

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