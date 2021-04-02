Инвалидное кресло и лишний вес: онкобольная Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости, как Жанна Фриске

Несмотря на успехи в терапии, вернуться к полноценной работе Заворотнюк уже вряд ли когда-нибудь сможет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завтра самой "прекрасной няне" страны исполнится 50 лет. Последние два года Анастасия Заворотнюк борется с одним из самых агрессивных видов рака - глиобластомой головного мозга, и совсем не появляется на публике. За это время актриса пережила две операции, рецидив, и нашла спасение в экспериментальной терапии. Об этом kp.ru рассказал Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, профессор, который лично видел клетки опухоли актрисы и разработал для нее лечение вирусами.

По словам ученого, несмотря на успехи в терапии, вернуться к полноценной работе Заворотнюк уже вряд ли когда-нибудь сможет.

- Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден - могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи, если только появляться в эпизодах, - поделился Петр Чумаков. - Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности: она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших, и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, сохранить жизнь – уже победа.

Сохранить прежнюю внешность в этом случае тоже невозможно: красавица Анастасия уже никогда не будет прежней. Ученый не исключил, что сейчас она выглядит также, как в свое время выглядела Жанна Фриске: отеки и лишний вес - неизбежные последствия лечения.

- Это эффект от гормональных препаратов, которые применяют, чтобы избежать отека мозга, - объяснил профессор. - Конечно, человек очень меняется: лицо становится одутловатым, вплоть до неузнаваемости. Все процессы в организме меняются, это неизбежно сопутствует такому заболеванию. Я вполне допускаю, что и у Анастасии сейчас такой же вид, как у Жанны Фриске, поэтому родные и скрывают ее от публики.

Напомним, онкологию у актрисы обнаружили весной 2019 года, вскоре после рождения дочери Милы. Спасением для Анастасии стала забота близких: муж Петр Чернышев максимально оградил жену от внимания публики и прессы, нашел для нее лучших врачей и с тех разрывается между семьей и работой, чтобы обеспечить больную супругу дорогостоящими медикаментами. То, что "прекрасная няня" уже два года борется с болезнью, эксперты называют настоящим чудом.

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