"Дыра в груди": дочь изменившейся из-за рака Анастасии Заворотнюк не сдержала эмоций

Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с раком мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшая дочь страдающей от рака мозга Анастасии Заворотнюк держится из последних сил. Последние несколько месяцев Анна периодически делится с поклонниками сокровенным. Чаще всего сообщения в блоге девушки являются криком души от бессилия что-либо изменить.

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в блоге душераздирающее сообщение. Анна заранее попросила прощения у поклонников за эмоциональный пост.

"Так захотелось с вами поделиться, пишу в порыве и сразу выкладываю, даже редактировать не буду, так честнее всего. Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать. В 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 - из Лондона в Нью Йорк, в 23 - обратно в Москву", - начала свою исповедь Анна Заворотнюк.

Она призналась, что все чаще у нее возникают навязчивые идеи о том, что где-то ей будет лучше, чем там, где она сейчас находится. "В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то, где тепло, где есть море или океан. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет", - поделилась она сокровенным.

Девушка не так давно съехала из загородного особняка мамы в поселке Крекшино. Анна живет в центре Москвы. По ее словам, так ей удобнее.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с раком мозга. Третий муж актрисы Петр Чернышев готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Благодаря выступлениям в ледовых шоу он зарабатывает деньги на лечение супруги. Не секрет, что и само лечение, и реабилитация онкобольных пациентов требует постоянных финансовых вливаний. Информации о том, в каком состоянии находится артистка, нет. Глиобластому звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали в 2019 году. В окружении знаменитости не раз делились, что болезнь изменила некогда одну из самых красивых артисток до неузнаваемости.