«Спутник V» и экскурсия по Москве: В Турции и Германии продают «вакцинные туры» в Россию

Прививку делают сразу по прилету, чтобы было время понаблюдать за самочувствием человека Фото: REUTERS

В 2021 году главной приманкой для туристов будут не достопримечательности, природные красоты или яркие впечатления, а иммунитет. Пока во многих странах вакцины от коронавируса доступны далеко не всем, турфирмы начали организовывать прививочные туры в Россию, где давно объявлена всеобщая вакцинация.

Пионер в этом отношении Турция, хотя обычно это российские граждане стремятся в эту страну. К счастью для турков, границы между нашими странами открыты, чем и пытаются воспользоваться предприимчивые компании

- У нас есть договоренность с клиникой в Москве. За 1099 евро человек получает перелет, проживание, вакцинацию и тур по российской столице, - рассказал представитель одной из туристических фирм газете Hurriyet.

Разумеется, слетать в Москву придется дважды, оба билета входят в стоимость тура. Поездки получаются очень компактными, всего по 2 дня.

- Прививку делают сразу по прилету, чтобы было время понаблюдать за самочувствием человека. Если возникнут сложности, ему будет оказана медицинская помощь, - говорят в турфирме.

Вакцинным туристам обещают сопровождение знающего турецкий человека.

Обращает на себя внимание список московских достопримечательностей, которые предлагаются к посещению. Кроме Красной площади и метро, которое так любят иностранцы, обещают отвезти еще и на могилу Назыма Хикмета – турецкий поэт, за коммунистические взгляды преследовавшийся на родине, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Туроператор уверяет – все законно:

- На самом деле российская клиника, с которой мы договорились, не имеет права продавать вакцину. Но раз речь об иностранцах, вакцинация идет на платной основе. Все оформляется официально.

Пока вакцинных туристов единицы. Турфирма, с которой пообщались журналисты, отправила в Москву всего четверых турок, и еще одного итальянца и одного иорданца.

- Но в последнее время мы видим, что спрос растет. У нас есть заявки на групповые туры, например, от фирм, которые хотят привить весь руководящий состав, - говорят в турфирме.

А вот, например, немцам, придется заплатить побольше – от 1200 до 3 тысяч евро за аналогичный вакцинный вояж в российскую столицу. Такие туры предлагает норвежская контора World Visitor. Правда, в Москве можно будет задержаться на 4 дня в каждый из двух визитов.

У этого начинания довольно смутный правовой статус, ведь в отличие от Турции, российская граница с Евросоюзом закрыта. Тем не менее норвежский туроператор обещает отправить в Москву первую группу жаждущих иммунитета от ковида уже 8 апреля.

Возможно, речь идет о гражданах России, проживающих в Германии. Им помогают попасть на родину для спасительной вакцины на государственном уровне.

- В Германии вакцина недоступна, так что наши волонтеры готовы работать над организацией поездок граждан России на родину за вакциной от коронавируса, - заявил координатор Общероссийского народного фронта Валерий Горюханов в разговоре с Deutsche Welle.

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