Анна Щербакова: На чемпионате мира было ощущение, что нас заперли где-то в Москве

Анна Щербакова - чемпионка мира по фигурному катанию 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлой недели на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 победу одержала ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Да и вообще, весь топ-3 состоял сплошь из русских девушек. За Аней расположилась Елизавета Туктамышева, а потом — Александра Трусова. В пятницу, 2 апреля, в эфир вышло шоу «Вечерний Ургант», где Аня Щербакова рассказала о подробностях пребывания в Швеции на победном для себя ЧМ-2021. В эпоху коронавируса было много ограничений. Главное - это быть «внутри пузыря» и не покидать арену, внутри которой находилась гостиница.

- На первом этаже у нас были развлечения, можно было в пинг-понг поиграть, в баскетбол в специальном автомате. А так, наверное, из развлечений для нас было сходить на соревнование мальчиков. Мы поболели за всех, - говорит спортсменка.

На чемпионате России у девушек конкуренция сильнее, чем на первенствах мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сказала Аня, ощущения от такого «закрытого» чемпионата были немного необычными. Ведь она с командой прилетела в Швецию, в Стокгольме из аэропорта отправилась в отель, который располагался на арене, а потом через неделю села в автобус, поехала в аэропорт и вернулась в Россию:

- Когда я приехала домой, у меня даже не было ощущения, что я была за границей. Было ощущение, что нас в Москве закрыли в каком-то помещении. И сказали: «если что, вы в Стокгольме, сейчас будет чемпионат мира». А ощущение, что я побывала за границей, так и не появилось, - с улыбкой сказала фигуристка.

Момент триумфа Анны Щербаковой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Обмываний» чемпионской медали не было, поскольку после возвращения в Россию Аня приступила к тренировкам в «Хрустальном»:

- Вернулась домой и сразу же приступила к тренировкам. За меня медаль кто-то другой «обмоет», а то потом наград не будет, - говорит Щербакова в эфире.

Один из самых ярких моментов, запомнившихся на чемпионате мира — это удивленные глаза Анны после объявления оценок. Фотографию активно размещали в соцсетях фанаты фигуристки. Почему такая реакция была на баллы после проката?

- Это было неожиданно. Маска, наверное, не передает всех эмоций, которые я тогда испытывала. В этом сезоне у меня были прокаты и лучше, это был не самый лучший. Поэтому я удивилась тому, что я первая.

Анна Щербакова после финала своего показательного номера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа на чемпионате мира по фигурному катанию — это солидные призовые. И вот тут юная спортсменка, а Щербаковой в прошлое воскресенье только исполнилось 17 лет, заявила — деньги не тратит, а копит и более того, она занимается инвестициями. Все для того, чтобы капитал рос:

- Я призовые не трачу, я их коплю. Потому пока что у меня нет конкретной идеи, куда я их могу вложить. Мои родители мне помогают с этим, в частности папа: он мне рассказывает, куда выгоднее, как вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а чтобы они росли.

Еще один яркий эпизод чемпионата мира — это выход на лед после показательного проката с тортом лучшего фигуриста планеты последних лет американца Нейтана Чена. Для Щербаковой это было сюрпризом:

- Для меня это было большой неожиданностью. После проката выехал Чен, подарил торт, поздравив с днем рождения. Как нас учат, любую еду, которую тебе подарили, рискованно есть. В раздевалке разделили торт на всех. День рождения каждый год, а чемпионат мира был первый. День рождения мимо меня чуть прошел, эмоции затмили.

Подарок для Ани Щербаковой от чемпиона мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что следующий турнир, которым Анна Щербакова завершит свои выступления в сезоне — это командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021. Он пройдет в Японии и Аня будет выступать там в женском одиночном катании. Второй девушкой в команде стала Лиза Туктамышева, выигравшая серебро на ЧМ-2021 в Швеции. Командное первенство мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля.

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