Щербакова получила торт, Трусова - любимую собаку, а Туктамышева - шанс поспать: как Россия встретила фигуристок-чемпионок

Нэйтан Чен подарил Анне Щербаковой шведский торт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздно ночью в понедельник, 29 марта, в Москву чартерным рейсом в аэропорт «Шереметьево» прилетела сборная России по фигурному катанию. Наша команда прибыла сразу же после того, как в Стокгольме завершились показательные прокаты.

Самый трогательный момент показательных прокатов случился в финале. Чемпион мира среди мужчин американец Нэйтан Чен поздравил нашу Анну Щербакову, которой 28 марта исполнилось 17 лет.

Подарок для Ани Щербаковой от чемпиона мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чен преподнес в подарок русской фигуристке прямо на льду шведский торт "Принцесса". Он известен более 100 лет - несколько слоев бисквита, которые смазаны варьеньем, кремом и покрыт взбитыми сливками и тонким слоем желтого марципана. Уж такую вкусноту можно позволить себе после чемпионата мира - Аня разрезала подаренный ей торт в раздевалке после прокатов в Стокгольме. До России он не доехал.

Анна Щербакова после финала своего показательного номера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По возвращению домой Щербакова получила шикарный подарок от своих фанатов — букет, в котором 201 роза. Когда под утро Аня приехала домой, то на пороге ее встретила любимая кошка Мафи. Она тоже давно не виделась со своей хозяйкой.

"Встречает" - подписала кадр в "сториз" своего Инстаграма Щербакова. Но надо сказать, что для Ани сезон еще не закончен — в середине апреля она поедет на командный чемпионат мира в Японию.

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саша Трусова, звезда команды Евгения Плющенко, на чемпионат мира поехала в одиночестве. Из-за коронавирусных ограничений фигуристка впервые в жизни не смогла отправиться на турнир с мамой, взять с собой любимых собак. И в аэропорт "Шереметьево" глубокой ночью понедельника на встречу ей привезли любимого пуделя. Стоило только ей увидеть хозяйку - Лана прыгнула в объятия к Саше.

- Ланочка за меня болела. Я очень тяжело расставание с собаками переживаю, не знаю, как они. Не видела Лану 10 дней, - приводит слова спортсменки портал Чемпионат.

Александра Трусова уже объявляла, что останется при своем нынешнем тренере в следующем сезоне. Фото: REUTERS

К слову, в последний день чемпионата мира Трусова выложила у себя в Инстаграме видео с репетиции показательных выступлений. На видео Саша исполняет параллельный четверной лутц с Нэйтаном Ченом. Американский фигурист пришел к ней в комментарии в Инстаграм и написал: "Королева, научи меня!". Чена никто не может обыграть уже давно на крупных турнирах. И он с глубоким уважением относится к русским фигуристкам.

Елизавета Туктамышева призналась - для нее очень важно было хорошо выступить на чемпионате мира 2021 в Стокгольме. Фигуристке 24 года и в эпоху, когда 17-18-летние громят всех ее серебряная медаль - фантастика.

Елизавета Туктамышева во время показательных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сейчас хочется только отдохнуть и поспать. Пока еще не до конца осознала, насколько это важно для меня – вернуться на пьедестал. Думаю, что приеду в Петербург, пройдет несколько дней – и я пойму, что сделала. А сейчас я на эмоциях, не могу ничего конкретного сказать.

Туктамышева сказала - она хочет вдохновить других в своем виде спорта благодаря такому достижению:

- Мне всего хватало, все было очень хорошо организованно. Естественно, скучаю по своей семье, скоро с ними увижусь. Надеюсь, моя история будет для кого-то примером, - говорит Лиза в интервью Sport24.

Лиза Туктамышева всегда выглядит хорошо во время прокатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 завершился для сборной России рекордно — шесть медалей, три из которых золотые. А в женском турнире у нас впервые в истории весь пьедестал почета.