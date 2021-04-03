«Известный и обеспеченный человек, а сыну платит алименты в 5 тысяч рублей»: адвокат звезд – о громких процессах, разводах Асмус и Аршавиной

У Алисы и Андрея Аршавиных развод состоялся, а суды продолжаются Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитости часто выбирают адвокатов, руководствуясь рекомендациями коллег, друзей. Фамилии звездных адвокатов теперь многие знают, так как им приходится давать комментарии и появляться на ТВ. Мы поговорили с адвокатом Мариной Дубровской, которая представляет интересы многих артистов, а также выступает экспертом телевизионного проекта на канале «Россия».

- Какой звездный процесс в вашей практике оказался самым непредсказуемым. Чем он завершился и интересен с профессиональной точки зрения?

- За мою практику не было одинаковых разводов. Казалось бы, составляющие одни и те же – он или она решили развестись. Но часто случается такое, что поначалу сложно было предположить. Недавно был случай. Представьте: моя звёздная клиентка в процессе «кровавого» развода со всеми вытекающими: дележкой детей и денег, имущества. И тут она решает отдать свекрови в Майами погостить на пару недель свою шестилетнюю дочь, благо, что отношения сохранились теплые. Ничего не предвещало беды, но случилась пандемия и моя клиентка полетела за ребенком. И в самолете на соседнем кресле оказался «ненавистный» муж. А дальше, как в кино - проговорили всю ночь, потом еще месяц прожили в одном доме, так как рейсы обратные отменили. В итоге – семья сохранилась. Они звонили мне счастливые и мы болтали под шум океана. Иски мы отозвали. Вот такой неожиданный хэппи энд. К сожалению, это не типичная ситуация, но если удается договориться мирно в суде, то я испытываю колоссальное удовольствие от такого результата

- До сих пор обсуждают развод Аршавиных. Вы представляли интересы Алисы Аршавиной (Казьминой) при ее разводе с футболистом Андреем Аршавиным. Алиса продолжает рассказывать, что Аршавин зарабатывает больше, чем декларирует. Она получила максимально возможные алименты?

- Как вы знаете, Аршавин сейчас не играет, а это значит его гонорары в разы меньше, чем это, например было при Барановской. Да, он работает на телевидении, тренирует, но суммы, конечно, не сопоставимы. Алиса получила все, что могла получить в этой ситуации. Суд принял законное решение, и она знала перспективы. Другое дело, что часто богатые мужья пытаются скрыть свои доходы, чтобы не платить алименты. Это сплошь и рядом. Но мы знаем где и как искать - по сути работаем за налоговую. Не мешало бы налоговиков привлекать третьим лицом в процесс, как органы опеки или прокуратуры. Хорошая инициатива, кстати! А то у нас сейчас один известный пластический хирург, получая ну очень приличный доход, платит алименты единственному сыну пять тысяч рублей.

Марина Дубровская часто защищает интересы звезд в судах Фото: Личный архив

- Сейчас Алиса подала апелляционную жалобу – ее выселяют из дома, принадлежащего матери Андрея Аршавина. Вы уже не участвуете в этих процессах?

- Часто судебные тяжбы — это способ подпортить друг другу жизнь. Это не наша история. Поэтому в этом процессе мы больше не участвуем. Мы за юридическую работу, а не за сведение счетов.

- Часто звезды просят не выступать по их процессам в СМИ? Вы не комментируете развод своей клиентки Кристины Асмус. С чем связано это условие актрисы?

- Многие известные люди не хотят огласки. Это нормально. Но есть и те, кто разводится громко, так сказать, совмещают полезное с приятным. Это когда развестись хочется и даже надо, но делать это тихо - мирно не получается. Пресса у нас любит разводы с мордобоем, дележкой денег и детей. Похоже такой процесс сейчас будет и у Аланы Мамаевой. Такой был и у Миланы Кержаковой. Кристина же не хотела и не хочет делать этот процесс публичным - это ее право. Я дала один или два комментария по просьбе Кристины только тогда, когда пресса из-за отсутствия информации начала придумывать небылицы.

- Заграницей часто идут процессы по нарушениям авторских прав звезд. Считается, что у нас эта практика не такая уж и распространенная. Так ли это? Часто наши артисты обращаются в суд по поводу нарушения их авторских прав – о чем идет речь чаще всего?

- В России тяжбы за авторские права идут годами. «Ласковый май» или группа «Мираж» до сих пор в активных судебных процессах. А постоянные нападки на нашего доверителя, Филиппа Киркорова, обеспечивают работой все районные суды города. Сейчас Россия в этом смысле ничем не отличается от любой другой зарубежной страны. За что судятся? Это и незаконное исполнение песен, и изображения артистов на разной продукции, права на имена, конфликты с продюсерами. Поверьте, работы в этой области не меньше, чем при разводах.

- Какой случай из практики запомнится надолго?

- Несколько лет назад к нам в офис позвонил один крайне уважаемый профессор истории из Питера и попросил о встрече. В назначенное время он приехал с помощницей и рассказал про практически международный, а точнее межвременной скандал в преподавательской среде. Другой профессор утверждал «страшные, преступные неточности» про исторические факты, чем вызвал бурю агрессии у нашего профессора. Начались враждебные публикации, лекции-дуэли и даже небольшое профессорское рукоприкладство. Наш клиент просил защиты от несправедливости, но звучало это как жажда крови и унижений. Не удовлетворившись нашим предложением выиграть для него суд о защите чести и достоинстве, он удалился, хлопнув дверью. Мы выдохнули... А через два года во всех новостях появилось имя этого профессора – он расчленил свою студентку и пытался избавиться от тела, сбрасывая его в реку Мойку (речь о кандидате исторических наук Олеге Соколове, осужденном за убийство на двенадцать с половиной лет – прим.Ред.).

Марина Дубровская с Яной Рудковской и коллегами Александром Добровинским, Анной Бутыриной. Фото: Личный архив

- Вы эксперт в телепроекте «Близкие люди» на канале «Россия». Услышала в эфире от вас интересный факт о том, что браки, где первенец девочка распадаются чаще. Неужели это правда?

- Это - доказанный факт. По статистике, если первенец девочка - возможно, будет развод. Совсем не обязательно, но так говорит статистика. Это связано с тем, что родители девочек хуже переносят их переходный возраст и расходятся. Но как специалист по разводам скажу – разводятся те пары, где изначально не было любви. А без любви, как известно, долгий брак вряд ли выживет, и уж точно счастливым не будет – а это прямая дорога к нам. К адвокатам. Я вообще всем советую, что уж если решили разводиться – подготовьтесь! Не надо ничего делать с горяча! Как и любое сложное дело – развод надо готовить заранее.