Жена разводится из-за его романа: чем закончилась любовная сказка Павла и Аланы Мамаевых

«Комсомолка» рассказывает занимательную историю Павла и Аланы Мамаевых Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние недели имя футболиста «Ростова» и экс-игрока сборной России Павла Мамаева снова на слуху. Нет, он не установил какой-то необычный бомбардирский рекорд и даже голов не забивал уже почти полгода. Мамаев снова отличился, вляпавшись в громкий скандал. Супруга футболиста, Алана, опубликовала в соцсетях фото новой любовницы Павла. А вместе с фото откровения: жгучую брюнетку зовут Ирен Гарсия Морено, и якобы с ней блудный муж переспал в феврале, когда его «Ростов» проводил тренировочные сборы в Испании.

Спустя несколько часов после этого заявления стало известно, что Алана Мамаева пыталась покончить с собой. Несколько дней она провела в реанимации. Павел все это время от комментариев уклонялся. Поэтому точку решила поставить сама Алана. И сообщила в Instagram, что подала на развод.

Это конец? Или только начало?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще раз вспомнить многолетнюю санта-барбару семейства Мамаевых, в которой было все: безумные подарки, разбитая молотком машина, просьбы увеличить грудь и постановочные телешоу.

В 2013-м экс-модель развелась с Липовым и официально стала Аланой Мамаевой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звездочка из Шишкина Леса

Павел родом из подмосковного поселка Шишкин Лес. С детства увлекся футболом. Уже в 12 лет его забрали в футбольную школу московского «Торпедо». У юного полузащитника был очевидный талант. В Премьер-лиге он начал играть уже в 16. А в 17 забил свой первый гол - таких ранних за всю историю российского футбола по пальцам пересчитать.

Потом был переход в ЦСКА, вызов в сборную России, звание чемпиона страны и переход в «Краснодар». В футболе его жизнь явно удалась. Его считают одним из лучших полузащитников страны. Зарплата - 1,5 - 2 млн евро в год.

А вот за пределами поля Павел Мамаев то и дело становился героем различных двусмысленных и откровенно некрасивых историй. Многие считают, что это началось со знакомства Мамаева с Александром Кокориным в 2008-м.

Они тогда играли за разные московские команды, но как-то пересеклись и решили вместе провести отпуск в США. Во время другой поездки, уже в 2012 году, в соцсетях Кокорина появилось несколько странных фотографий. На одной из них Мамаев крепко обнимает Кокорина сзади, сцепив руки, а тот, извернувшись, смачно целует товарища в щечку.

За пределами поля Павел Мамаев то и дело становился героем различных двусмысленных и откровенно некрасивых историй. Многие считают, что это началось со знакомства Мамаева с Александром Кокориным в 2008-м. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подпись: «Люблю его».

Пьер Ришар

Грянул скандал. Игрокам пришлось оправдываться, что это шутка.

На самом деле в это время Мамаев уже несколько лет жил с гражданской женой Юлией Евтух.

С Павлом они познакомились в ночном клубе. Молодой человек ей поначалу не понравился - у Мамаева тогда еще была «круглая» кучерявая прическа, как у Пьера Ришара (Павла многие так в шутку и называли). Но футболист оказался так настойчив, что пришлось в итоге дать ему номер телефона. Так и завертелось. А разошлись, когда Юлия поймала его на измене.

Вскоре после этого в жизни футболиста появилась Алана.

«Давай поженимся»

Алана на год старше Павла - ему сейчас 32, а ей 33. Родилась в Калининграде, какое-то время работала моделью, выигрывала местные конкурсы красоты.

По телевизору Алану впервые показали в 2011 году в программе «Давай поженимся!». Красивая тонкая брюнетка была одной из претенденток на сердце кикбоксера Александра Липового, трехкратного чемпиона мира.

И - о чудо! - Липовой выбрал именно Алану. Однако после выхода передачи в эфир стало известно, что шоу было постановочным. На самом деле Липовой и Алана уже были женаты. Вскоре у них родился сын Алекс.

О первой встрече с Павлом Алана подробно рассказывала в интервью YouTube-каналам. Мол, ехала куда-то с маленьким сыном, и тут звонит подруга: заезжай в ресторан, пообедаем, мы тут с друзьями. Среди друзей был Мамаев. Алана ему очень понравилась. То, что она замужем и с маленьким ребенком, футболиста нисколько не смущало. В 2013-м экс-модель развелась с Липовым и официально стала Аланой Мамаевой.

Попросил новую грудь

Вскоре после свадьбы молодая семья переехала из Москвы в Краснодар - Павел подписал контракт с местной командой. Затем у пары родилась дочь Алиса. Каждый отпуск, судя по фоткам из соцсетей, улетали в теплые края, снимая шикарнейшие отели.

Чтобы порадовать мужа, Алана время от времени пыталась себя улучшить. Четыре раза ей делали нос, затем - губы, затем - подтяжку ног и еще вставили имплант в пятую точку.

- После второго ребенка сделала грудь, - рассказывала Алана в интервью YouTube-каналу «Точки Nad И». - Я и не хотела особо ее делать, потом Паша говорит: «Может, сделаем?»

При этом Алана не раз жаловалась, что супруг постоянно «общается» с некими девушками на стороне.

- Его ПИН-код я не знаю, просто имею навыки вскрывать телефон, - объясняла она. - В какой-то момент научилась терпеть и выжидать: насколько далеко все зайдет. Я полностью читала все переписки, собирала материал, скриншотила. Думала: насколько его хватит? Потом дошло до скандала. Я разбила ему машину молотком. Пришлось брать семейного психолога…

Однако хорошее про Павла Алана тоже рассказывала. Например, что он суперпапа, обожает детей и много с ними возится. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Суд да дело

Однако хорошее про Павла Алана тоже рассказывала. Например, что он суперпапа, обожает детей и много с ними возится. А еще он заботливый и не жалеет денег. Однажды на день рождения сделал сюрприз - привез в Краснодар всех московских подружек Аланы, оплатив перелеты и гостиницы.

Так и жили. До 8 октября 2018 года.

В этот день, который по законам жанра следует назвать роковым, Мамаев и Кокорин отмечали 10-летие своего знакомства, всю ночь тусовались в ночном клубе в центре Москвы. А утром Павел Мамаев сцепился со стоявшим у клуба водителем - к нему в салон по ошибке села одна из отдыхавших с футболистами девушек. Тот незваную пассажирку выставил, и тут появился Мамаев… В общем, водитель уехал в больницу со сломанным носом. Потом вся честная компания отправилась завтракать в кофейню, где отжег уже Кокорин, ударив стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На судебных заседаниях Алана Мамаева появлялась регулярно, показывая сидящему в «аквариуме» мужу сердечки. Она опубликовала петицию в поддержку Павла, требуя выпустить его из СИЗО. Но в процессе следствия выяснились не самые прекрасные для семейной пары детали. В том числе, что девушка, из-за которой подрались с водителем, в тот вечер была именно с Павлом. И это далеко не первая их встреча. Фото любовницы Алана опубликовала на своей страничке: «Он не меняется. Он был с ней не один раз. И не только с ней!»

«Я счастлив рядом с тобой»

Тогда Алана собралась разводиться в первый раз. Но вскоре участникам двух драк дали реальные сроки. 1 год и 5 месяцев колонии для Мамаева, полтора года - для Кокорина.

Пока Павел сидел, Алане пришлось решать множество вопросов, которыми раньше в семье занимался муж. В том числе с финансами. В итоге она поняла, что все-таки слишком любит мужа, чтобы подать на развод.

Параллельно, кстати, она начала собственный бизнес - запустила линейку одежды (об окупаемости проекта ничего не известно), стала правозащитницей жертв пластической хирургии (например, помогала спасти фрика Руки-базуки). А когда Павел Мамаев вернулся домой по УДО, супруга его окончательно простила.

Первое интервью футболист дал собственной жене на YouTube. Получилось что-то вроде семейного разговора по душам.

- Мне пишут: «Алана, ты думаешь, он поменялся? Он будет также гулять, изменять, он плохой муж». Что ты на это можешь сказать? - спрашивает Алана.

- Я попытаюсь разобраться в себе и семье. Я считаю, что у нас многое было не так. У меня есть желание, чтобы мы были счастливы... Сейчас я счастлив, что нахожусь рядом с тобой, - отвечает жене Павел.

Ирен Гарсия Морено, в свою очередь, грозит Алане судом. Фото: Instagram.com

Опять измена

Многие отмечают, что Павел Мамаев - человек набожный.

- Паша сказал мне: то, что он читает Библию и живет со мной, полуневерующей фрикаделькой, - это он делает благое дело, - говорила Алана в интервью за полгода до знаменитой драки у ночного клуба.

И вот такого набожного человека жена вновь уличила в измене с испанкой. После случившегося Ирен Гарсия Морено заявила, что подаст на Алану в суд. Мол, россиянка угрожала ей в личных сообщениях, а еще - выложила в соцсетях ее паспорт и фото.

Связь с Павлом Мамаевым Ирен признала. По ее словам, с футболистом она познакомилась в Марбелье, и он не сказал ей, что женат.

А Алана готова наконец-то расстаться с мужем.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! - написала она. - Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Адвокаты уже работают!»

Все-таки не вовремя закрыли «Дом-2».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я ленивая, я бестолковая, и я этим горжусь»

«Я считаю: если человек был бедным, а стал богатым, то он становится лучше, - размышляла Алана Мамаева в 2018-м в интервью каналу «Точки Nad И». - Становится добрее, спокойнее. Если есть стержень. А еcли ты был дерьмом, а стал королем… Вот у меня есть стержень. Я люблю деньги, я всегда любила деньги. Когда я была маленькой и мама говорила убрать комнату, я говорила: мам, у меня будет прислуга, она будет убираться.

Но я и легко расстаюсь с деньгами. У меня почему-то уверенность, что у меня всегда все будет. Мне всегда говорят: «Ты не откладываешь деньги, надо откладывать, вдруг что случится». Я говорю: «Если что-то случится, у меня все будет». Это называется яснознание. Я знаю - и все. Хоть убей меня об стену.

Я считаю своим достижением, что возле меня такой мужчина. Я никогда не буду работать. Я ленивая, я бестолковая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Никогда это не скрывала. Я всегда считала так: я могла бы его купить 15 тысяч раз, как все мои знакомые. На хрена?»

аждый отпуск, судя по фоткам из соцсетей, улетали в теплые края, снимая шикарнейшие отели. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Бывший муж тоже сел

В марте 2020 года бывший супруг Аланы кикбоксер Александр Липовой получил два года колонии - за вымогательство взятки. В свое время Александр дал в долг бизнесмену Прохорову 4,5 млн рублей - тот обещал все вернуть, прокрутив денежки на криптовалюте. И пропал. Липовой написал заявление в полицию. На Прохорова завели уголовное дело, но не арестовали. И в какой-то момент стало понятно, что денежки Липовому уже вряд ли вернут, даже если его должника посадят. И тогда Александр Липовой придумал гениальный план. Пришел к Прохорову и предложил содействие. Мол, мои высокопоставленные друзья за 10 млн готовы отмазать тебя от уголовки. Друзей он выдумал, а полученными деньгами планировал компенсировать свои душевные переживания. Прохоров согласился. Но на самом деле тут же побежал в полицию. При передаче денег Липового и задержали.

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