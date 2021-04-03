ФК «Тотем» посетил Ижевскую воспитательную колонию

В Ижевской воспитательной колонии протестировали новые механизмы ресоциализации отбывающих наказание подростков, внедряемые в рамках федерального проекта «Начни с чистого листа». Фото: предоставлено ФК «Тотем»

Общественные организации региона, представляющие сферы культуры, искусства и патриотического воспитания, провели мастер-классы по работе c осужденными несовершеннолетними в Ижевской воспитательной колонии. В перспективе именно такие структуры возьмут на себя роль наставников для оступившихся подростков, помогут вернуться к нормальной жизни и избежать рецидивов.

Социальный проект «Начни с чистого листа», инициированный АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России и центром "Амурский тигр", реализуемый при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ, набирает обороты. В Ижевской ВК в рамках форума НКО прошли мастер-классы по работе с несовершеннолетними осужденными.

Во второй день выездной сессии проекта «Начни с чистого листа» участникам была предложена насыщенная программа. Большая обзорная экскурсия по школе, в которой занимаются осужденные подростки, продолжилась осмотром краеведческого уголка, а также знакомством с методами патриотического воспитания в колонии. Закончилось посещение образовательного учреждения осмотром выставки работ первого общероссийского творческого конкурса для несовершеннолетних осужденных «С чистого листа». Нужно отметить, что именно Ижевская ВК стала самым активным участником, приславшим наибольшее количество картин и объектов дизайна.

Оставшуюся часть дня отвели практическим занятиям потенциальных наставников с воспитанниками колонии. Программа включала мастер-классы по танцам от Российского движения школьников и строевой подготовке от бойцов регионального отделения «Юнармии». Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Долг» провела обучающую патриотическую квест-игру «Советский солдат». Федерация киберспорта Удмуртии провела мини-турнир по виртуальному футболу между командой ФК «Тотем» и воспитанниками Ижевской ВК. Матчи «FIFA-21» прошли в очень напряженной борьбе, а победителя турнира пришлось выбирать с помощью пенальти, где чуть больше повезло команде «Тотема».

Фото: предоставлено ФК «Тотем»

«Проект базируется на многолетнем опыте работы с ребятами из детдомов и семей со сложным материальным положением. Многие из них росли в той же социальной среде, что и воспитанники колоний, но благодаря занятиям спортом и приверженности здоровому образу жизни, сумели найти свою дорогу к нормальной жизни, вне правонарушений. Во многом это стало возможным благодаря тому, что у них появились наставники - тренеры клуба, ставшие для многих ребят примером. К сожалению, таких в свое время не оказалось у нынешних воспитанников колоний, но они должны обязательно появиться. Только так отбывающие наказание несовершеннолетние смогут сформировать социально полезные связи и получить новый положительный жизненный опыт вне своей привычной среды», – убежден президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов.

Проходящий в Ижевске форум для НКО показал, что неравнодушных людей, готовых взять на себя роль наставников для осужденных подростков, не мало. Так, накануне о поддержке знакового федерального проекта и решении стать таковым объявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов, подавая тем самым пример для руководителей других регионов. В свою очередь, сенатор Андрей Клишас выразил уверенность, что положительный импульс, заданный проектом, позволит объединить усилия общественных институтов по вопросу ресоциализации несовершеннолетних осужденных.

СПРАВКА

В течение 2021 года АНО «ФК «Тотем» проведет масштабные выездные форумы в воспитательных колониях по всей стране. Тренеры и команда юниоров футбольного клуба побывают в восьми учреждениях ФСИН России. Помимо Ижевска, они посетят Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую и Кировоградскую воспитательные колонии. Партнеры проекта «Начни с чистого листа»: Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Росфинмониторинг, ИД «Комсомольская правда», ВГТРК.