Новосибирские студенты создали «умный» улей, сигнализирующий о расколе среди пчел

«Умный» улей, который будет оповещать пасечника о количестве меда или о неблагополучии в пчелином семействе Фото: Shutterstock

«Умный» улей, который будет оповещать пасечника о количестве меда или о неблагополучии в пчелином семействе, разрабатывают студенты Новосибирского государственного технического университета НГТУ-НЭТИ.

Как сообщили в университете, новый улей SHive оснащен системой беспроводных устройств для мониторинга пасеки в реальном времени. Однако, как отметил магистрант факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Илья Казарин, сделать «умным» при помощи разработанной системы можно любой улей, просто подключив его к универсальной подставке с датчиками. Размер подставки регулируется в зависимости от размера пчелиных домиков.

На удобном интерфейсе пользователя, то есть пчеловода, будет вовремя отображаться информация о резком перепаде температуры в улье, о нездоровом роении и заболеваниях пчел, нападения на них хищных насекомых или животных.

- Роение в ульях - это всегда сигнал пасечнику быть начеку, - поясняет Казарин. – Бывает, что нездоровое роение начинается из-за рождения новой пчелиной матки при еще действующей старой. В такой ситуации возможно разделение семейства: часть пчел может отвернуться от старой предводительницы семейства и улететь с новой. Тогда пасечник останется не у дел. Чтобы этого не происходило, пчеловоды должны вовремя пересадить молодую пчеломатку в другой улей. Но как вовремя узнать, что в «благородном семействе» неспокойно? Мы опросили пасечников и поняли, что для них было бы не лишим дистанционное слежение за своими подопечными. Наша система чувствительных микрофонов уловит самые мельчайшие изменения в писке матки и жужжании ее «подданных» и передаст информацию хозяину улья.

Система следит не только за жизнью пчел, но и собирает полезную информацию о количестве собранного меда при помощи датчиков веса улья.

В отличие от имеющихся в мире аналогов «умных» ульев, новая российская модель снабжена системой, позволяющей работать даже при отсутствии Интернета в районе пасеки. По словам разработчиков, она может «общаться» с хозяином при помощи базовой станции, если расстояние между ними не будет превышать 10-15 километров. В будущем студенты намерены увеличить эту дистанцию.

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