"Кислород дали!": врачи показали видео операции во время пожара в Благовещенском кардиоцентре

Пока кардиохирурги в Благовещенске оперировали пациента, пожарные заслоняли их от пламени Фото: Instagram.com

Видео операции в кардиоцентре Благовещенска, происходившей во время пожара, появилось в Telegram-канале Mash. На ролике, снятом из операционной, видно, как по стёклам течёт вода, которой пожарные заливают горящую кровлю здания, а анестезиологи в это время готовят пациента к транспортировке.

Напомним, в пятницу, 2 апреля 2021 года, крыша кардиоцентра в Благовещенске загорелась. Пока пожарные пытались локализовать возгорание, а медики эвакуировали пациентов стационара, врачи в одной из операционных проводили операцию на открытом сердце. Грудная клетка больного уже была вскрыта, так что назад пути не было. Медики успешно завершили операцию и эвакуировали прооперированного пациента.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, а эвакуировано было в общем 120 человек. При пожаре никто не пострадал.

Сайт KP.ru публиковал фото из операционной, а также сообщал, что губернатор Амурской области Василий Орлов поручил представить к наградам всех врачей.