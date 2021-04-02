Пока кардиохирурги в Благовещенске оперировали пациента, пожарные заслоняли их от пламени

Пожар в Благовещенском кардиоцентре Фото: Предоставлено очевидцами

На месте пожара в Благовещенском кардиоцентре продолжают работу дознаватели, следователи и сами работники центра. Предстоит выяснить причины возгорания, оценить последствия... Но главная тема обсуждения везде сейчас, вплоть до кабинетов правительства, губернатора – подвиг кардиохирургов, которые продолжали оперировать, несмотря на творящийся вокруг ад...

В Благовещенском кардиоцентре во время проведения операций на сердце случился пожар. Фото: Предоставлено очевидцами

«Комсомольской правде» удалось пообщаться с очевидцами. Одна из сотрудниц центра находилась возле той самой операционной в момент, когда шла борьба – с одной стороны – с пламенем, с другой - за жизнь человека.

- Понимаете, операции в кардиоцентре расписаны настолько плотно, что идут с утра и до позднего вечера, - рассказывает сотрудница центра (она просила не называть своего имени, поскольку не уполномочена давать комментарии, но не могла не поделиться впечатлением от подвига своих коллег). – Часть из них лапароскопические, без разрезов, грубо говоря, «два отверстия», и все. Но у одного пациента шла открытая операция на сердце, вся грудь «разворочена», операцию нельзя ни остановить, ни транспортировать его куда-либо. Конечно, врач и его ассистенты остались на месте, они не могли поступить иначе.

Дальше, по словам очевидицы, дело было так - сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность, показал спасателям, где и что происходит. И те буквально стеной встали на защиту операционной.

Александр Шепелев, эндоваскулярный хирург, - один из тех, кто был в операционной в момент пожара, но не на отрытом сердце. Фото: Предоставлено очевидцами

- Проливали все вокруг так, чтобы не подступил огонь, - пояснила сотрудница кардиоцентра. - Знаю, тушить было трудно, пожар начался где-то под куполом (у нас старинное здание, здесь когда-то был молельный дом, в котором в 70-х годах оборудовали клинику). Часть спасателей проливала крышу, но огонь был внутри... Спасло то, что операционная плотно изолирована, перед ней еще - помывочная, дым не мог проникнуть внутрь (хотя он уходил вверх, все равно риск распространения по помещению был).

Пожар в Благовещенском кардиоцентре Фото: ТАСС

Несмотря на то, что здание оказалось обесточенным, резервное оборудование сработало отлично.

- Оборудование у нас вообще первоклассное – центр очень хорошо оснащен. И врачи – квалификации высочайшей. Спасатели в белом, и спасатели в черном – вместе боролись за жизнь пациента, бок о бок... Так это было. Когда все закончилось, вышел хирург и медсестра... В масках, но знаете, какие у них были глаза. В них было чувство выполненного долга. Мы никогда этого не забудем. Пациента благополучно отправили в областную больницу, - добавила собеседница kp.ru.

А сейчас, конечно, все страшно переживают, что будет дальше, как восстанавливать это все, куда переводить нуждающихся в помощи людей. Восстанавливать придется очень долго все...

Специалист МЧС, тушивший пожар. Фото: Предоставлено очевидцами

Напомним, пожар произошел 2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1 600 квадратных метров. Было эвакуировано 120 человек.

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