После ковида еще и пневмония: Станислава Дужникова откачивают врачи

Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников. Фото: кадр из фильма.

Как стало известно, в эти выходные в больницу попал актер Станислав Дужников. У него диагностирован COVID-19, давший осложнение в форме пневмонии. Как сообщают врачи, дополнительные проблемы создают болезни, которые у Дужникова уже были - панкреатит и гипертония.

Станислав Дужников родился в 1973 году в Саранске, в 1998-м окончил московское театральное училище имени Щукина, и с тех пор активно играет в театре (с 2001-го он состоял в труппе Театра Армена Джигарханяна, с 2009-го - в труппе Театра имени Чехова, кроме того, периодически появлялся в антрепризных спектаклях). Как киноактер он прославился в начале 2000-х, исполнив одну из главных ролей в комедии Романа Качанова «ДМБ», а затем снявшись в «Даун Хаусе» того же режиссера. Однако настоящую популярность ему принесли работы на телевидении: сериалы «Остановка по требованию», «Дальнобойщики», «Каменская», «Умножающий печаль»… С 2009 по 2019 годы играл Леонида Воронина, старшего брата главного героя в сериале «Воронины». Среди последних проектов с его участием - «Угрюм-река» на Первом канале.

Не так давно актер вернулся в Москву из родной Мордовии; через саранскую городскую газету он поздравил местных коллег с днем работника культуры, пожелав им «здоровьичка, всем, всем, всем – без исключения. Чтобы не болели. Чтобы были живы и здоровы». Увы, самого его здоровье тут же подвело.

«КП» желает ему скорейшего выздоровления.