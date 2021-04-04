Бывшая жена Станислава Дужникова опровергла сообщения о том, что у актера тяжелое состояние из-за COVID-19

Ранее поступила информация о том, что звезда сериала «Воронины» госпитализирован с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Не так давно мы написали, что, по нашей информации, актер Станислав Дужников, известный по фильму «ДМБ» и многочисленным сериалам, прежде всего «Ворониным», попал в больницу с коронавирусом. И сейчас находится в среднетяжелом состоянии из-за развившейся пневмонии. Получить комментарии от Дужникова не удалось.

Однако их дала бывшая жена актера Кристина Бабушкина: «Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы». При этом она не сообщила журналистам Рен-ТВ, приводящим эту цитату, с каким диагнозом и для профилактики чего Дужников попал в больницу.

Бабушкина, как и ее бывший супруг - актриса. В 2007 году она родила Станиславу дочь Устинью, а затем супруги расстались.