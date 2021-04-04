Любовь к животным привела в настоящую семью: сестры-сироты из Сургута, спасая собак, нашли маму

Любовь к животным изменила жизни Жени (слева) и Леры навсегда Фото: Ангелина Зырянова

— Честно говоря, раньше я боялась собак, — признается Женя Зайнулина. Эта 15-летняя девочка из Сургута вместе с сестрой Валерией спасла больше сотни животных.

Хотя еще пять лет назад ни та, ни другая и представить себе не могли, что когда-нибудь осмелятся просто подойти к уличному псу. И уж тем более – что ради спасения собак выступят против взрослых: сотрудников службы отлова или жестокого собаковода.

— Когда мы жили в детском доме, у нас там было три собаки Гром, Джеся, и их дочь Найда. Весной на территории собралась целая «собачья свадьба», пришли другие собаки. Я тогда, конечно, ничего не знала толком о животных, поэтому где-то глубоко сидел страх. Однажды мне приснился сон о том, что меня одна из них покусала… С тех пор я начала их бояться, как тогда казалось, по-настоящему, — рассказала Евгения порталу Открытые НКО.

А потом Леру и Женю взяла под опеку семья, и, казалось, всё изменится. Но мамой опекун для них так и не смогла стать. К настоящей маме девочек привел… пес.

Женя и Рики. Фото: из архива семьи

Друг с остановки

Они шли мимо остановки и увидели собаку. А пес увидел их. И завилял хвостом. Так началась их дружба с Риком. Каждый день, идя в школу, они заносили на остановку угощение псу – то сосиски, то хлеб, то кашу – все, что оставалось со стола. И Рик, каким-то непонятным образом, всегда оказывался в нужный час на остановке, а повидавшись с Лерой и Женей, убегал по своим делам. Так продолжалось два года. Все это время девочки жили в семье опекунов.

— Летом нас отправили с сестрой в детский лагерь, а когда вернулись, Рика на остановке не было. Мы стали везде его искать, приходили каждый день, но он так и не появлялся. А месяца через три я шла из школы и увидела его… Он подбежал и будто позвал куда-то. Бежал, оглядываясь, иду я за ним или нет. Я шла, но встретилась подруга, я меньше чем на минуту остановилась поздороваться и потеряла Рика из вида. Побежала в ту сторону, куда он шел, но он как исчез,- рассказала Женя.

Рик, сам того не зная, сделал для девочек очень много – напрочь стёр страх перед собаками. А еще подарил любовь к животным, которая привела Женю и Леру в семью. В последний раз Рика они встретили зимой.

— Вскоре мы узнали, что Рика и еще двух собак забрал отлов. Их всех усыпили. Для нас с сестрой это был удар, стало так больно… Он часто приходил ко мне во сне, там он меня вел, как тогда на улице, оглядываясь, иду ли я за ним. И мы поняли, что ни за что не допустим такой же судьбы других собак, — рассказала Евгения.

Девочки из простых школьниц стали настоящими волонтерами. Росло число их хвостатых подопечных. Они стали приглядывать и подкармливать пса, очень похожего на первого друга. Ему дали кличку — Рики, потому что он был как брат-близнец Рику. Потом появились и другие животные. В приют «Берегиня» они попали случайно, когда не знали, как спасти щенка. Он был совсем маленький, забрать в дом к приемным родителям его было нельзя, оставлять на улице – тоже. Малыша Лера отнесла в приют, там познакомилась с Ангелиной Зырыновой, руководителем этой общественной организации.

С девочками Ангелина познакомилась в 2018 году Фото: Ангелина Зырянова

Отвоевала собак у отлова

Волонтерский путь Ангелины тоже был не простой. Она признается, что приют возник, как «эмоциональный порыв», спонтанно. Это был единственный способ спасти животных.

— Летом 2018 года я решила взять собаку из приюта. Но то оказался не приют, а коммерческий отлов, где после 10 дневного карантина, всех без исключения животных умерщвляли. Многих даже не успевали забирать волонтеры, умоляя под воротами отдать, не убивать, но увы… В большинстве случаев, придя в часы посещений, мы обнаруживали, что животных уже нет,- объяснила Ангелина.

Ангелина хотела взять собаку из приюта - с этого-то все и началось Фото: Ангелина Зырянова

Она стала писать петиции и жалобы, чтобы пойманных животных не усыпляли. Искала хоть какое-то место, где возможно будет их содержать. Волонтеры завалили жалобами и просьбами все инстанции, и единственное, чего удалось добиться – разрешения забрать без ограничения животных, попавшихся службе отлова.

— В первый раз мы единовременно вывезли 72 собаки. К чему, конечно, оказались абсолютно не готовы. Куда везти животных, места нет, условий тоже. Так начали строить волонтерский приют на частном кусочке земли. Выросли вольеры, появился небольшой стационар, даже скважина с питьевой водой, — продолжила Ангелина Зырянова.

Ангелина начала спасать собак из службы коммерческого отлова Фото: Ангелина Зырянова

Но нашлись недовольные. Лай собак мешал близлежащим организациям, посыпались вопросы, почему приют содержит команда, у которой нет никаких юридических документов. На тот момент у Ангелины было уже 372 собаки, которых она отвоевала у службы отлова. Часть животных распределяли по передержкам, отправляли на кураторство в другие города.

— Земельный участок под приют получили лишь в конце лета 2019 года и тогда уже оформили все документы на приют «Берегиня», — рассказала руководитель организации.

«К кому я больше шла – к собакам или Ангелине»

С девочками Ангелина познакомилась в 2018 году, когда приют был еще не официальным. Лера первой стала приходить, чтобы помочь с уборкой вольеров, выгулом собак. Дома она рассказывала Жене о собаках, об Ангелине. И однажды Женя решилась и пришла сюда вместе с сестрой-близнецом.

— Помню, как обратилась к ней с просьбой помочь пересадить одного из подопечных приюта, встретила с ее стороны некое замешательство. Спросила ее, что не так? И тут вижу вторую такую же точно девочку, в этот момент мне показалось, что я перетрудилась, — эту первую встречу Ангелина и девочки теперь вспоминают со смехом.

Девочки помогали спасать и выхаживать животных. Фото: Ангелина Зырянова

И это был единственный раз, когда Ангелина перепутала близняшек. Внешне Женя и Лера, конечно, похожи, но характер, поведение, манера говорить – всё разное.

— Позже я узнала, что девчонки с раннего детства устраивают между собой соревнования, каждая хочет выделиться, но в приюте для животных они меняются. Примиряются что ли. Становятся едины, — добавила Ангелина.

С тех пор сестры стали приходить помогать в приют уже вдвоем. Убирались в вольерах, колотили будки. Здесь они чувствовали, что нужны. И хотели большего – чтобы печальную судьбу Рика не повторили другие собаки. Тот случай поселил в девочках новый страх, они видели собак на улице и не могли не представлять, что их однажды схватят и усыпят. Тогда Ангелина предложила им действовать, ведь действие убивает любые фобии.

— Когда мы вместе с Ангелиной съездили и забрали из отлова сразу собак 70, потом еще и еще, мне стало легче. Появилась уверенность, что больше никого не убьют. У меня появилось огромное желание помогать, я варила каши в здоровенном казане, и даже на каникулах взяла это себе в обязанность, — продолжила Женя.

Ангелина говорит, что Женя – тот человек, который выполнит любое задание, «внеся от себя нотку креатива». Например, она изобрела методику «быстрой кормежки» собак. Чтобы не таскать от вольера к вольеру ведра с едой, она сделала тележку из ящика для овощей и колес от коляски. Ставила туда большой бачек с кашей, и за раз обслуживала 30 голодных собак. Лера удивила всю волонтерскую команду своим трудолюбием, она могла найти подход, кажется, к любой собаке.

Как-то незаметно для них самих, Ангелина стала все больше времени проводить с девочками, приглашала в гости. Для мужа Ангелины, Максима, и детей, Женя и Лера быстро стали своими. Здесь им впервые разрешили что-то приготовить, и Женя ввела моду в семье на блюда «в 10 вариантах», когда даже традиционный борщ готовят по разным рецептам, добавляя новые ингредиенты.

— Мне нравилось помогать в приюте. И я до сих пор не понимаю, к кому на тот момент я приходила, к собакам или на самом деле к Ангелине и ее семье, — признается Женя.

В приемной семье все было совсем по-другому. Кроме сестер опекуны воспитывали еще двух девочек из детского дома, у них также был 18-летний родной сын. Связи с родителями установить не удалось.

— Отношения были, скажем прямо, плохими: ссоры, непонимание друг друга, претензии, — объяснила Женя. — В итоге, нас решили отдать обратно в детский дом. Это был 2019 год.

Ангелина стала для девочек тем человеком, которого стоило ждать 15 лет Фото: Ангелина Зырянова

Лера обмолвилась об этом Ангелине. Она связалась с опекуном девочек и забрала сестер к себе домой.

— Принять в семью Леру и Женю, было совместным решением. К тому моменту мы были знакомы уже около года. Мы были вместе в приюте, вместе ходили гулять, на демонстрации или в кино. Они стали частью нашей семьи задолго до переезда к нам. И когда мы стали жить одной семьей , не почувствовали, что хоть что то поменялось, в жизни каждого. Разве только ночевать стали на одной территории, — объяснила Ангелина.

Ей удалось стать для девочек тем человеком, которого стоило ждать, пусть и 15 лет. На вопрос, какая их мама, Женя, не задумываясь, отвечает – «добрая».

— Так, может, говорят, про многих людей. Но ее доброта какая-то особенная и настоящая. Она любит всех животных и видит во всех людях что-то хорошее,- рассказала Женя. — Если попал в неприятную ситуацию, всегда поможет, поддержит, а потом уже расскажет, почему не правы, и как лучше бы стоило поступить. А еще готовит очень вкусно! Мы когда к ней переехали, она приготовила борщ. Теперь я просто обожаю борщи!

Еще до того, как Лера и Женя переехали к Ангелине, они для всей семьи уже стали родными. Фото: Ангелина Зырянова

«Помогая, помогай»

Женя и Лера ходят в школу, становятся самостоятельными – мама им многое доверяет, хотя раньше они даже в магазин не ходили и не знали, как делаются покупки.

Благодаря Ангелине у них появились новые увлечения. Они стали интересоваться, как устроено волонтерство, ездят в другие города на мероприятия для зоозащитников. А у Жени появилась мечта о мотоспорте, родители ее записали в школу мотокросса.

Ну и, конечно, они всей семьей помогают животным. В приюте появились новые сотрудники, люди с инвалидностью по слуху.

— Это очень хорошие, добрые и веселые ребята. Мама всегда говорит: «помогая, помогай». Я поняла смысл этой фразы, — призналась девочка.

Принять в семью Леру и Женю было общим решением Фото: Ангелина Зырянова

Под новый год им подкинули щенков, Ангелина учила девчонок выхаживать малышей, а недавно Женя и Лера нашли собачкам хозяина. Некоторых животных девочки приносят с улицы сами – так летом в доме жили сразу 10 щенков.

— Они съели всю мебель в гостиной, а еще нам пришлось даже сменить ламинат на плитку, — говорит Женя. — Я раньше никогда не задумывалась, сколько терпения, сил, работы и денег нужно, чтобы делать добрые дела. Мне наивно казалось – всё, что имеем, появляется само собой. Теперь я понимаю, что волонтеры это очень благородные люди. Я мечтаю, чтобы у приюта появился спонсор, или мы получили грант на строительство, потому что мама очень много работает, для того, чтобы хоть что-то построить в приюте.

Женя часто вспоминает Рика и всё думает, куда же он ее тогда вёл. Но куда бы ни шёл пёс в тот день, в итоге всё равно привел сестёр к самому важному – к маме.

Теперь у девочек есть не только любящие родители, но и общие с ними интересы — помогать животным. Работу приюта семья часто обсуждает за большим столом. Фото: Ангелина Зырянова

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