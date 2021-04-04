Автоэксперт Шапарин: Надо заканчивать с привилегиями на дорогах. Типа "Позвонили сверху и мы его отпустили!"

«КП» обратилась за комментарием к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину. Фото: Андрей Минаев

Известный 25-летний блогер Эдвард Бил 1 апреля на Садовом кольце выехал на своем ауди на встречку, разбил четыре других авто, мать двоих детей, оказалась в реанимации, а Тверской суд решил не отправлять лихача по арест — ни в СИЗО, ни даже под домашний арест, лишь ограничив его в определенных действиях.

«КП» обратилась за комментарием к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Ну и какими с такими отморозками бороться?

- Необходимо бороться с привилегиями на дорогах. У нас есть граждане, которые уверены, что они могут уйти от ответственности. И многочисленны скандалы, связанные с телефонным правом. «Позвонили сверху» или дали денег — и «все нормально». Ситуация изменится, когда возникнет понимание неотвратимости наказания, что ты не уйдешь от системы, не сможешь ее обмануть.

Второе - низкое качество законодательной работы. Много дырок. Вот ситуация с автомобилем, который снят с регистрации - это же массово, это вообще бич по всей стране.

- А как, вообще, можно месяцами водить машину, снятую с регистрации — и не иметь проблем с ГИБДД?

- Легко! Сначала у нас тех, кто отвечал за безопасность на дорогах, сократили в два раза. И тебя теперь просто редко останавливают. И ты уходишь от ответственности. Лично знаю достаточно обеспеченных людей, которые, чтобы не платить транспортные налоги на свои очень дорогие элитные машины, именно таким образом поступают .

- Это из-за дыры в законодательстве?

- Да, и она не единственная! Какие-то используют сотрудники, какие -то — граждане.

- Этого блогера-лихача не стали подвергать аресту.

- Ситуация ненормальная. Но есть УПК. И это правонарушение , которое он совершил, к особо тяжким не относиться — раз погибших нет, и раз он был трезв. Но если бы он сейчас был на домашнем аресте —этот срок потом пошел бы в срок приговора. А сейчас его просто ограничили в пользовании мобильной связью. И интернетом. Но срок то не идет!

- Разбивший свою и чужую жизнь там же, на Садовом кольце, Ефремов, несмотря на его поддержку, получил реальный срок, а тут?

- Должен решать суд. Но при ближайшем приближении представляется, что этот человек должен понести наказание, связанное с лишением свободы. Он систематически демонстрировал пренебрежение к закону, не словом, а действием — пренебрежение к нормам и законам государства. Он считал, что он выше закона. И его деньги позволяли ему находиться на такой позиции до какого-то момента. И вот это стало причиной трагических последствий. И резонанс слишком сильный.

Он не один такой — блогеры нарушают на дорогах законодательство системно.

- Если данный гражданин сядет — тех, кто хамил на дорогах как он, станет меньше?

- Меньше не станет. Когда-то дети хотели стать космонавтами, а сейчас дети хотят стать блогерами и тик-токерами. А чтобы выделиться на этой поляне, надо будет совершать все более безумные поступки. Мы увидим еще не одного идиота, который будет носиться по дорогам как сумасшедший и снимать это все. Вспомните пример Мары, которая пару лет творчески уходила от ответственности и выкладывала это в сеть. А вот Костя Академик, который перепахал лес для борьбы с бобрами, был к ответственности привлечен. И он тоже все это делал без оглядки на законодательство.

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