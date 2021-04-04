США купит российский фильм «Спутник»

Работу режиссера Егора Абраменко про вторжение инопланетян собираются адаптировать продюсеры «Матрицы», «Бэтмана» и «Джокера» Фото: кадр из фильма

Карантинный фильм режиссера Егора Абраменко, который выпускала компания Федора Бондарчука Art Pictures Studio, хотят переснять в Голливуде. Говорят, интерес к картине проявили компании Village Roadshow («Матрица», «Джокер»), XYZ Films («Мэнди») и 6th & Idaho Мэтта Ривза (грядущий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном).

Фильм вышел в прошлом году в интернете, поскольку во время пандемии все сидели по домам. И его сюжет символически связан с коронавирусом. Согласно сюжету, советский космонавт Константин Вешняков (Петр Федоров) возвращается из полета, привезя с орбиты инопланетное существо внутри своего тела. Его тут же закрывают на засекреченной базе, где за исследованием неизвестного организма следит полковник Семирадов (Федор Бондарчук).

Фантастический фильм, где показано существо, похожее на Чужого, возглавил чарт американского iTunes по продажам (прямо скажем, не так уж много картин выходило в то время, тем более в категории «Хоррор»), а теперь и американские продюсеры заинтересовались проектом и намерены выкупить права на его адаптацию. Федор Бондарчук считает, что подобный поворот был «всего лишь делом времени». А другой продюсер «Спутника» Илья Стюарт сказал, что покупка фильма вызвала удивление и интерес к картине можно объяснить, что запрос на Советский Союз сейчас в тренде.

Фото: кадр из фильма

Ожидается, что англоязычный ремейк спродюсируют Джиллиан Апфельбаум, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт, Мурад Османн и режиссер оригинальной картины Егор Абраменко.

Фото: кадр из фильма

Когда начнутся съемки картины, кто сыграет главные роли и когда стоит ждать выхода американской версии «Спутника», пока неизвестно.

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