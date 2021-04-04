Little Big признали группой прошедшего года

Отказавшаяся участвовать в национальном отборе на «Евровидение-2021» питерская рейв-группа Little Big стала лучшей группой 2020 года по версии музыкальной премии BraVo. Фото: www.youtube.com

Отказавшаяся участвовать в национальном отборе на «Евровидение-2021» питерская рейв-группа Little Big стала лучшей группой 2020 года по версии музыкальной премии BraVo.

Международная профессиональная музыкальная награда присуждается каждый год и была учреждена «Русской медиагруппой» в 2017 году.

— Дима Билан стал певцом года, а Little Big — группой года по версии III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области популярной музыки, — сказано в сообщении организации. — Певицей года была признана Zivert.

Результат закономерен. По крайней мере, в отношении Little Big — ведь в 2020 году коллектив выпустил мегауспешную песню UNO, представленную для «Евровидения», клип на которую набрал 195 миллионов просмотров в Youtube. Другие клипы команды тоже были очень популярными: Hypnodancer, где показали обложку «Комсомольской правды», — 190 миллионов просмотров, Tacos — 83 миллиона просмотров, S*ck My D*ck — 15 миллионов просмотров.

В других номинациях были и неожиданные решения: «Поэт-песенник года» — Ирина Дубцова, «Композитор года» и «Саундтрек года» — Ханс Циммер, «Дуэт года» — певец Николай Басков и блогер Даня Милохин, «Песня года» — «Комета» Jony, «Альбом года» — «7» Artik & Asti, «Музыкальное видео года» — «Зацепила» Артура Пирожкова, «Открытие года» — казанская группа Dabro.

Дорогие читатели, а какую группу и какого артиста вы считаете лучшими за 2020 год? Напишите в комментариях!