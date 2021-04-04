Екатерина Гамова: За год пандемии в волейбольной сборной появились новые игроки

Финал шести чемпионата России по волейболу завершился очень неожиданно. Его выиграла новая команда «Локомотив» из Калининграда. Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Екатерина, Финал шести чемпионата России по волейболу завершился очень неожиданно. Его выиграла новая команда «Локомотив» из Калининграда, о которой мы с вами из ни разу, по-моему, не вспоминали. Ей всего три года. То есть, в волейболе можно собрать команду на ровном месте, получается?

- Ну, нельзя так сказать, что на ровном месте. Потому что игроки, которые туда пришли, проводили хорошие сезоны и в других командах. Играли и выигрывали разные турниры.

- То есть, для вас это знакомая, в принципе, команда? Вы всех знаете?

- Я знаю игроков, которые там играют… Хотя, конечно, финал завершился неожиданно, потому что регулярный чемпионат закончился с совершенно другим результатом, впереди были Казань и Москва. И, безусловно, они лидеры. И я думала, что так и будет, финальный матч пройдет между двумя «Динамо». Но при этом я не отметала мысль о том, что может быть какой-то сюрприз.

- Многолетние фавориты провалились, «Локомотив» обыграл в Финале шести и «Динамо» (Москва), и «Уралочку». В чем секрет?

- Еще раз скажу. Это же не просто так вот – новая команда. Там есть игроки сборной России, есть тренер (Андрей Воронков), который с этой командой работает уже три года. И говорить, что такого не могло быть, это какой-то вот фурор прям, ну, нет. Я бы так не сказала. Почему не сыграли лидеры? Почему проиграла Казань? Почему проиграла Москва? Это лучше спросить у них. Какие стояли задачи перед клубами, что произошло, какие внутренние проблемы? Мне сложно об этом судить.

- Вот говорят, что свою роль сыграли легионеры. А какой лимит легионеров в волейболе?

- В волейболе – по два легионера в команде. Не больше. Я думаю, что большое количество легионеров не даст возможности развитию своих игроков, поэтому Федерация российская волейбольная и приняла решение только о двух легионерах.

- Ну, наверное, теперь все мысли про Олимпиаду? У нас ведь путевка в Токио есть?

- Путевка в Токио есть, безусловно. И я думаю, что в скором будущем, игроки, которые будут призваны в сборную, отдохнут, восстановятся, подлечатся, и начнут непосредственно готовиться к Олимпийским играм.

- А что вообще у нас с составом женской сборной?

- У нас, насколько я знаю, уже есть расширенная заявка, в которую попало очень большое количество игроков. А окончательно команду будет формировать и готовить к Играм главный тренер итальянец Сержио Буззато. Кто конкретно попадет в состав? Думаю, что ряд ведущих игроков, которые выступали в сборной много лет, будут и теперь там присутствовать. Возможно, и какие-то молодые игроки добавятся.

- А вот из вашей молодежки кто-то попадет во взрослый состав? Вы говорили, что год пандемии может изменить сборную.

- В расширенный состав сборной молодые игроки уже попали. Но попадут ли они в 12? Многое будет зависеть от тренера, как он вообще видит свою команду, которая будет играть на Олимпийских играх.

- А сколько ваших новичков включены в этот расширенный состав?

- Я сейчас навскидку скажу точно про трех. Но это заслуга тренеров молодежной сборной, и тренеров тех клубов, где они росли.

Екатерина Гамова Фото: Андрей Минаев

«Надеюсь, в этом году мы порадуем»

- Недавно у нас в редакции была Елена Вяльбе. И она нам рассказала, что президент России Владимир Путин за время чемпионата мира по лыжам прислал две поздравительные телеграммы Александру Большунову. А вот нашим волейболисткам Владимир Владимирович последние месяцы и годы что-то телеграммы не шлет. В чем причина?

- Возможно, потому что у нас нет побед?

- Понятно, что президент только победителей поздравляет. А когда у наших волейболистов будут победы?

- Мы, безусловно, всегда ждем и надеемся. И перед сборной России всегда стоят самые высокие задачи. Я надеюсь, что скоро мы порадуем наших болельщиков.

- А на каких турнирах нам что-то светит?

- Президент поздравляет, если выигрываются крупные турниры вроде чемпионата мира или Олимпийских игр. Возможно, после этих Игр у президента будет повод, чтобы нас поздравить.

- Вас лично президент тоже несколько раз поздравлял. А вот вы, в принципе, довольны тем, как сейчас наша власть работает со спортом?

- Главная цель, которая перед нами стоит, это развитие массового спорта. Привлечение детей, да и всех людей к здоровому образу жизни. Это основной посыл, насколько я понимаю. При этом, развивая спорт в целом, кто-то из ребят выберет для себя в дальнейшем спортивную профессию. Это всегда плюс.

- Вы прямо как президент говорите…

- Я работаю с молодежными сборными, я так же являюсь послом школьного спорта в Москве, поэтому мне эта тема близка и понятна.

- Вы, если не ошибаемся, вообще стали первым школьным послом в Москве.

- Да.

- Вас этот посольский ранг как-то вдохновляет?

- Участвовать в этой программе и общаться с детьми - это интересно. У нас есть «Урок с чемпионом», когда ты приходишь в школу, проводишь мастер-класс. А у детей появляется возможность не только наблюдать вблизи своих спортивных кумиров, но и напрямую задать вопрос, который волнует. И это такая хорошая, позитивная история, которая прививает любовь к спорту.

«Моего ребенка зовут Никита»

- Катя, мы слышим, что вы сейчас где-то гуляете со своим сынишкой. Но вы так и не сказали нам, как его зовут.

- Ну, его уже многие знают.

- Тогда говорите!

- Моего ребенка зовут Никита.

- А почему Никита? В честь кого?

- Ни в честь никого. Просто так решили с моим супругом. Долго ребенок был без имени. И остановились на этом имени. Это имя не вызывает никаких негативных эмоций…

- А как Никита отнесся к своему имени?

- Я не знаю. Ему, наверное, нравится. Он доверяет выбору своих родителей.

- А вы его как зовете?

- Все по-разному. Няня зовет Никитушка, я зову Никитуся, муж зовет Зябликом, поэтому все по-разному.

- Что бы вы хотели пожелать вашим поклонникам? А таких очень много среди читателей «Комсомольской правды».

- Я бы хотела пожелать, безусловно, здоровья. Это самое важное в наше такое непростое время. Зима закончилась. Мы дожили до весны. И это прекрасно. Скоро, думаю, у людей, у которых самое плохое настроение, оно все равно улучшится, потому что солнца в наши дни станет все больше и больше.

- Спасибо вам огромное. Удачи.

- Спасибо.