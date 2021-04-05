Марсианский вертолет упал на Марс с высоты 10 сантиметров

Вертолет был подвешен к днищу марсохода.

Близится к завершению последний этап подготовки к первому полету Ingenuity Mars Helicopter - первого в мире инопланетного вертолета. Запланировано, что уже 11 апреля – накануне Дня космонавтики - он поднимется в марсианское небо аж на целых 3 метра, зависнет там на 30 секунд и потом опустится на место. Если, конечно, осуществить задуманное не помешает какая-нибудь техническая неприятность. Данные телеметрии и кадры полета, заснятые с марсохода Perseverance и с борта самого Ingenuity, попадут на Землю 12 апреля.

Радостный твит из NASA.

А пока вертолет изготовился к старту и, самое главное, к самостоятельной ночевке. Накануне его отсоединили от брюха Perseverance, под которым агрегат прилетел с Земли, и «сбросили» на поверхность с высоты 10 сантиметров. Вертолет успешно приземлился, если так допустимо выразиться на Марсе, на все свои четыре ноги. А марсоход, высадив попутчика, отъехал примерно на 5 метров.

Вертолет был подвешен к днищу марсохода.

Ingenuity Mars Helicopter теперь питается от собственного литий-ионного аккумулятора, подзаряжаясь от солнечных батарей. Благодаря запасаемой энергии и будет греться ночами, поддерживая у себя внутри температуру в 7 градусов Цельсия, при антарктическом морозе снаружи, который может доходить до минус 90 градусов Цельсия.

В NASA надеются, что холод не погубит вертолет.

Марсоход отъхал от вертолета.

Вертолет готовится взмыть в марсианское небо на 3 метра.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Ingenuity Mars Helicopter весит 1800 граммов, летать должен за счет вращения соосных винтов диаметром 120 сантиметров, делающих несколько тысяч оборотов в минуту. Испытания на Земле продемонстрировали: полет получается. Это при том, что плотность марсианской атмосферы у поверхности составляет примерно 1 процент земной.

Задача минимум вертолета – пролететь хоть сколько-то и тем самым продемонстрировать, что исследовательские аппараты и в самом деле способны передвигаться по местному воздуху.

Вертолет сможет удаляться от мсарсохода на 300 метров, будет фотографировать и поддерживать радиосвязь.

Максимальная высота полета Ingenuity Mars Helicopter 5 метров, удалятся от марсохода вертолет сможет на 300 метров.

Запланированная продолжительность «летных испытаний» - 30 земных суток.