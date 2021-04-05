Страховая компания отказалась оплачивать порчу картины, оцененную в полмиллиона долларов

Сотрудники галереи слишком поздно заметили испорченную картину Фото: REUTERS

Картина «Без названия» американского художника, работающего под псевдонимом JonOne, была выставлена в одной из галерей Сеула. По замыслу автора, полотно размером 7Х2,38 метра составляло единую композицию с расставленными рядом красками и кистями и олицетворяло собой творческий процесс.

Но на полотне появились новые штрихи – их нанесла молодая пара, посетившая выставку.

Увидев холст, покрытый беспорядочными мазками и находящиеся рядом краски, молодые люди решили, что перед ними плод коллективного творчества посетителей выставки. Недолго думая, они решили внести свою лепту и добавили на полотно темно-зеленых пятен.

То, что картина приросла новыми штрихами, сотрудники галереи заметили лишь спустя несколько дней. Срочно были подняты записи с камер наблюдения, невольных вандалов разыскали и доставили в полицию. Картину огородили и развесили таблички «Не трогать» во избежание повторения инцидента.

Кисти и краски оставили рядом с граффити, чтобы передать рабочий процесс художника Фото: REUTERS

Страховая компания отказалась оплачивать ущерб, нанесенный в одной из галерей Сеула парой, посетившей выставку, передает ABC News.

Наибольшие опасения сотрудникам галереи внушает тот факт, что сам JonOne (настоящее имя – Джон Эндрю Перелло) пока никак не прокомментировал факт порчи полотна, стоимость которого эксперты определяют примерно в $440 тысяч.