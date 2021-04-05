Дачную амнистию хотят расширить: наследники смогут оформить землю по старым советским документам

Проект нового закона о дачной амнистии обнародован на федеральном портале проектов нормативных актов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росреестр подготовил проект закона, по которому можно будет без лишней бюрократии оформить в собственность землю и дома, не подпадавшие до сих пор под дачную амнистию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, назвав новшества «дачной амнистией 2.0».

Речь о тех довольно многочисленных случаях, когда участки достались гражданам еще в советские времена или в ранние 90-е, а также о жилых домах, построенных «по старым законам». С их оформлением по более современному законодательству возникли проблемы. Либо это не было сделано вовремя — а теперь проблемы возникли у наследников.

Проект закона обнародован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Итак, что предлагается поменять и каких ситуаций это напрямую коснется?

1. «Старые» права на землю автоматом признают правом собственности

Как объясняют в Росреестре, проблема прав наследников на участки, которые когда-то были выделены «по старым правилам» - в постоянное (бессрочное) пользование — сейчас одна из самых больных. Их было необходимо переоформить в собственность по дачной амнистии. Но это могли сделать именно те, кому эти участки выделялись. Если этого сделано не было, наследники во многих случаях право на эту землю теряют и узаконить ее уже не могут.

Например, огородный участок был предоставлен в постоянное пользование. И пусть семья на протяжении десятков лет старательно его обрабатывает и сажает там овощи и картошку, земля не перейдет по наследству ни детям, ни внукам. Им придется этот участок приобретать на общих основаниях у органов местной власти. Хотя это и выглядит крайне несправедливо.

Вот эту несправедливость предлагается победить.

- Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования, - сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Можно легализовать построенные в советские времена жилые дома

Тут ситуация похожа на ту, которую призвана решить уже одобренная Госдумой гаражная амнистия. Многие россияне не могут узаконить свои дома, в которых живут уже долгие годы. Либо там еще с советских времен жили их родители, а то и бабушки-дедушки. Причина — на руках нет правоустанавливающих документов, которые бы признавало современное законодательство. В частности, такая ситуация возникает, когда дом строился когда-то хозспособом, например, на колхозной земле — какие там правоустанавливающие документы? Документов на землю, соответственно, тоже нет.

-Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для оформления прав. Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные ещё в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно, - поясняет Алексей Бутовецкий.

ВАЖНО! Вот требования к домам, которые, если законопроект примут, можно будет оформить по новой упрощенной схеме:

-дом построен до мая 1998 года (тогда вступил в силу первый российский Градостроительный кодекс),

-находится в границах населенного пункта,

-расположен на государственной или муниципальной земле.

3. Дачную амнистию для домов хотят сделать бессрочной

В Росреестре считают, что упрощенный порядок регистрации садовых и жилых домов более комфортен и понятен для обычных граждан. Необходимость куда-то дополнительно ходить или вести переписку с органами местной власти и получать там хоть разрешения, хоть «уведомления о соответствии» вызывает у россиян противление и нежелание этим заниматься.

Пока дачная амнистия для садовых и жилых домов действует до 2026 года.

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