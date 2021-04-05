Как Израиль побеждает ковид: В бары и театры пускают только привитых, а выходцы из СССР хотят колоться «Спутником V»

Израильская компания по вакцинированию - одна из самых успешных в мире. Фото: REUTERS

Главный мировой отличник по вакцинации — Израиль — постепенно возвращается к нормальной жизни. По данным на 4 апреля, в стране уже 60% населения получили хотя бы первую дозу вакцины. Работают кафе и рестораны, музей и кинотеатры, дают концерты и устраивают вечеринки. Почти будто никакой пандемии и не было.

Это стало возможным благодаря системе «зеленых паспортов», по которым привитых пускают в общественные места. Их ввели 21 февраля, но большинство заведений открылись только в марте.

- Никуда идти не надо, и зеленую книжечку тебе никто не выдает, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Павлова, уехавшая на историческую родину из России больше 5 лет назад. - Все в смартфоне: скачиваешь приложение, заполняешь свои данные, система проверяет, действительно ли ты дважды укололся, и через пару минут тебе приходит пропуск. Конечно, при большом желании его можно и распечатать, но все просто показывают экран телефона, когда потребуется.

В Израиле, несмотря на пандемию, работают кафе и рестораны. Фото: REUTERS

Отметим, что в базовых потребностях израильтян никто не ограничивает. Непривитые граждане могут пользоваться общественным транспортом и ходить по магазинам. Ну, разве что маску попросят надеть. «Бонусы» привитые получают только в том, что касается развлечений. Да и то, работает система пропусков не очень строго.

- Есть места, где с этим строго. То есть на входе стоит охранник или кто-то из персонала заведения, берет твой ID, сверяет данные с тем, что указано в пропуске, и если все в порядке, пропускает, - говорит Татьяна Павлова. - А где-то просто объявления повесили, мол, только для обладателей пропуска. Это такая специфика страны: правила есть, но многое зависит от хозяина заведения.

«Комсомолка» уже рассказывала о секретах «израильского вакцинного чуда». С одной стороны, в стране очень хорошо выстроена система медицинского страхования: каждый гражданин в обязательном порядке приписан к одной из так называемых медицинских касс — страховых компаний, проще говоря. И они взяли на себя основной труд по организации всей процедуры: от обустройства прививочных пунктов до обзвона людей с предложение записаться на укол. С другой стороны, вакцинацию сделал важнейшим пунктом своей предвыборной программы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниагу. В стране вялотекущий политический кризис: ни одна партия не набирает нужного числа голосов, чтобы единолично сформировать правительство, а коалиции то и дело распадаются. 23 марта прошли четвертые за последние 2 года выборы в Кнессет. И снова без убедительной победы одной из партий.

В Израиле, несмотря на пандемию, работают кафе и рестораны. Фото: REUTERS

- Власти устроили грандиозную рекламную компанию: ролики на ТВ и радио, баннеры, буклеты. Причем не только на идише, но и на арабском, и на русском, - говорит Татьяна. - И все было организовано очень хорошо: пунктов вакцинации много, записаться легко.

Листовки на русском печатали явно не зря.

- Одни из самых упертых противников прививок — выходцы из бывшего СССР, - отмечает Павлова. - У них нет никаких религиозных предубеждений, как у ортодоксальных иудеев, просто люди считают, что вся эта история с вакцинацией идет слишком быстро, что препараты еще не до конца протестированы. От греха подальше, лучше подождать. А некоторые готовы уколоться только «Спутником V».

Израильская система медстрахования взяли на себя основной труд по организации всей процедуры: от обустройства прививочных пунктов до обзвона людей с предложение записаться на укол. Фото: REUTERS

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