Президент Израиля объявит, кому поручит сформировать новое правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин. Фото: REUTERS

Президент Израиля Реувен Ривлин провел консультации с парламентскими фракциями по вопросу назначения депутата, которому будет поручено сформировать новое правительство страны.

Согласно сделанным предложениям лидирует нынешний израильский премьер Биньямин Нетаньяху: поручить ему формирование правительства рекомендуют партии «ШАС», «Религиозные сионисты»,«Еврейство Торы» и, конечно же, возглавляемый им «Ликуд». Всего – 52 рекомендации.

Следующим в списке значится Яир Лапид – экс-министр финансов Израиля и лидер партии «Еш Атид». Он собрал 42 рекомендации от своей партии, НДИ, МЕРЕЦ, «Кахоль-Лавана» и «Аводы».

7 рекомендаций получил глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, с которым Нетаньяху совсем недавно пытался договориться о создании парламентской коалиции.

Арабский «Общий список» и партия «Новая надежда» не стали рекомендовать на пост премьера никого – по сообщению израильских СМИ депутаты от этих политических сил не видят в нынешнем составе Кнессета достойной кандидатуры.

На формирование коалиции будет отведено четыре недели, а в случае неудачи мандат на создание кабмина будет передан другому депутату либо перейдет к парламенту.